Óscar Tabárez: “Lo de Lodeiro lo pensamos mucho”

“Lo de [Nicolás] Lodeiro lo pensamos mucho: contamos con él y me alegra que haya jugado el partido que jugó”. Las primeras palabras del entrenador, Óscar Tabárez, son la foto del partido que Uruguay le ganó a Ecuador. Nicolás Lodeiro apareció en todo su esplendor, pero no fue el único; el mérito es colectivo: “Ampliar los espacios, buscar a donde se pueda jugar la pelota. [Luis] Suárez es un jugador con mucha experiencia, y a veces hay empujes generacionales que hacen aparecer futbolistas”, sostuvo el Maestro. “Es difícil comparar tiempos, pero hay una evolución, un proceso de trabajo”, agregó el entrenador, que se mostró preocupado por el golpe que generó la salida de la cancha de Matías Vecino: “Estamos casi contentos del todo: Vecino tuvo un dolor muscular. Veremos en Porto Alegre la entidad de su lesión; eso me tiene preocupado”.

Se plantó Nico

El gol de Lodeiro fue el número 400 por la Copa América para Uruguay. Lodeiro jugó un gran partido: asistió, llegó con gol y le dio la razón a su entrenador, Tabárez, el que decide, el técnico uruguayo con más partidos dirigidos en la Copa América (27, en las copas de 1989, 2007, 2011, 2015, 2016 y 2019). Con este encuentro, el volante sanducero acumuló su cuarto debut como titular en esta competencia (Argentina 2011, Chile 2015, Estados Unidos 2016 y Brasil 2019). Las mencionadas fueron las copas que pudo jugar, porque en 2007, cuando Uruguay disputó la primera con Tabárez al mando, en su segunda era, Nico todavía era un juvenil, que dos años después jugaría el Sudamericano y el Mundial sub 20, en Venezuela y Egipto, respectivamente.

Números y buenos rendimientos

Se evidenció un buen funcionamiento uruguayo de la mitad de la cancha hacia adelante. Rodrigo Bentancur y Vecino con la claridad habitual: corte y confección, pase y gambeta cuando fue necesario. Nahitan Nández, número puesto en el sector derecho del equipo de Tabárez, le aportó dinámica al ataque celeste, pisó el área, pero no pudo concretar la jugada que tuvo. Los delanteros cumplieron con su gol. Uno cada uno para los salteños. Dicen que la tercera es la vencida: el de Edinson Cavani fue un golazo de tijera, pero, antes de convertir, el golero ecuatoriano Alexander Domínguez le atajó dos clarísimas. Finalmente, al Edin se le dio.

El fondo, a pesar de alguna desatención, suele mostrar solidez. Empecemos por Fernando Muslera, el futbolista de este plantel con más partidos jugados en la Copa América: 14, en las copas de Argentina, Chile, Estados Unidos y Brasil. Los 90 partidos con la selección de Martín Cáceres acompañan el crecimiento de Diego Laxalt por la izquierda, la presencia de José María Giménez en la zaga –un joven viejo, ¿el futuro capitán?– y la historia pura de Diego Godín, el futbolista del actual plantel con más títulos de la Copa América (5): 2007, 2011, 2015, 2016 y 2019.

La nueva ola

Con el 3-0 a su favor, la selección manejó los tiempos del encuentro y le bajó intensidad al ataque. Hubo tiempo para un gol más y para los ingresos de Gastón Pereiro, Lucas Torreira y Federico Valverde, como para marcar presencia y mostrar las cartas y las posibilidades que tiene Uruguay. Pereiro y Valverde –que ya había jugado por las Eliminatorias– hicieron su debut en una competición oficial con la celeste. Buen desempeño, números que están marcados a fuego por estos 13 años de trabajo y un bello horizonte por delante.