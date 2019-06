Se viene el clásico del fútbol femenino, con restricciones muy cuestionadas

Camino a un clásico polémico, se jugó la octava y penúltima etapa del primer torneo del año en el fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el Apertura, que no tendrá otro ganador que Nacional o Peñarol. Precisamente, entre estas casacas tradicionales –aunque la definición de clásico fuera ganada desde hace poco tiempo en el fútbol entre mujeres– se definirá el torneo con dos resultados favorables a las albas, ya que serán campeonas ganando o empatando.

El domingo, los cinco clubes que ocupan los primeros puestos vencieron a los cinco últimos en la tabla de posiciones. Así fue: River Plate 0-3 Nacional, Peñarol 9-0 San Jacinto Rentistas, Colón 3-0 Canelones Fénix, Bella Vista 1-3 Liverpool y Línea D Plaza 1-3 Progreso. Y, entonces, la tabla quedó de la forma siguiente, a falta de una etapa: Nacional con 22 puntos; Peñarol tiene 21; Colón y Liverpool, 16; Progreso, 13; River, 10; Canelones Fénix, 7; Línea D Plaza, 5; San Jacinto Rentistas, 3; y Bella Vista cierra con 1 unidad.

También se jugó por el muy atractivo Clasificatorio de los 16 clubes en la divisional B, donde se disputan por estar entre los ocho mejores clasificados que competirán por los dos ascensos. Defensor Sporting sigue adelante sin tropiezos y le ganó a San José 6-0, ampliando su ventaja, en tanto igualaron 1-1 dos de sus seguidores más cercanos, Atenas y Danubio. Mientras, Juventud subió del cuarto al tercer puesto al vencer a Udelar 4-2. Los diez primeros lugares los ocupan Defensor con 27, Atenas con 22, Juventud con 21, Danubio con 20, Náutico con 19, Canadian y Racing con 16, San José y Cerro con 15, y Wanderers con 12.

Y se viene el clásico

Con todos los ingredientes para incentivar la concurrencia a lo que será un decisivo y, seguramente, muy buen partido, otra vez una medida absurda se interpone. Se ha anunciado que el ingreso será nuevamente restringido para el clásico que jugarán Peñarol y Nacional el domingo. Eso sucede justo en una disciplina deportiva que necesita mucho apoyo y promoción. Cuando la oportunidad se presenta como para abrir un buen estadio (Charrúa, Parque Central o el que se decida) y, cobrando o no entrada, posibilitar una concurrencia superior a las normales, se plantea lo contrario: achicar.

La medida de restricción que aplica la AUF a solicitud de sus órganos de seguridad no acaece porque se haya producido algo fuera de lo normal. Prácticamente no han acontecido en la historia del fútbol femenino hechos graves relativos al tema de la seguridad de jugadoras y público. En principio, los clásicos de las categorías sub 16, sub 19 y Primera División están previstos para el fin de semana en el Complejo Rentistas. Para dichos cotejos sólo está previsto el ingreso de 150 personas por categoría y club.

Rechazo total

En la expectativa de un giro positivo de esta situación paradójica, no cabe otra cosa que apoyar expresamente el comunicado que ha emitido la Organización de Futbolistas Uruguayas (OFU), la gremial de las jugadoras. Allí se expresa que “ante la resolución de restringir las entradas a los clásicos de fútbol femenino, la OFU manifiesta su rechazo total a tal medida en el entendido que la misma va en contra del crecimiento de nuestro fútbol”. Luego solicita que “se revea la situación” para concluir: “Dada la evidente desigualdad que sufrimos, condenamos aquellas medidas que la perpetúan”.