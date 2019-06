Uruguay quedó eliminado en octavos de final tras perder 3-1 con Ecuador

La selección uruguaya sub 20 sufrió una dura derrota con Ecuador, de atrás, por 3-1, lo que significó la eliminación celeste de las instancias decisivas del Mundial de Polonia. Ganó bien Ecuador, el actual campeón sudamericano que había quedado tercero en su serie. Hubo un click en el partido cuando los ecuatorianos consiguieron el empate de penal y con su buen nivel de juego pudieron seguir adelante.

Estas formaciones seleccionadas de Uruguay trascienden el juego en sí mismo, y a través de una construcción de años marcan un proceso evolutivo que tiene su piso en la solidaridad, la adhesión y el compromiso que fundamentalmente para las miradas a mediano plazo las más de las veces son más importantes que un triunfo, un empate o una derrota. Esta derrota-eliminación lo que hace en realidad es culminar las competencias de este núcleo cerrado, pero seguramente seguirán en su crecimiento individual para futuros colectivos.

Cuando fue posible

Los primeros minutos del partido fueron de leve dominio ecuatoriano con Uruguay concentrado en neutralizar los ataques rivales. Sin embargo, a los 8 minutos y después de un despeje que propició un contragolpe, Brian Rodríguez ganó entre los centrales y la tiró por encima del golero y, cuando la pelota estaba cerca de entrar, la despejaron al córner. A los 10 minutos llegó el gol uruguayo cuando una pelota quieta ejecutada por el floridense Juan Manuel Sanabria encontró al riverense del Barcelona, Ronald Araujo, qué anticipó, definió, dio en el palo y en el rebote él mismo mandó con sus rodillas la pelota a las redes. El dominio de la posesión de la pelota era ecuatoriano, pero sin embargo el control absoluto del partido era de la oncena uruguaya que, con un equipo cortito y apretado, y con respuesta directa por el lado del velocísimo Brian Rodríguez, no sólo controlaba el juego sino que amenazaba con llegar al área ecuatoriana.

Se acrecentó la posesión y el ataque ecuatoriano y llegó el empate a través de una falta penal cometida inocentemente por Ezequiel Busquets después de haber perdido una pelota en la media cancha uruguaya, cuando estaban para salir con pelota dominada. Alexander Alvarado cambió su ejecución al medio por gol, y ahí se puso un poco más cuesta arriba para la celeste. La oncena ecuatoriana mantuvo su posesión de pelota pero además ganó en ejecuciones ofensivas que pusieron en peligro el arco de Franco Israel.

Cuando todo cambió

Los 10 minutos iniciales del complemento mostraron un juego más parejo y con Uruguay mostrándose más en acciones ofensivas. Sanabria reconvirtió su juego y por izquierda fue importante en las acciones ofensivas qué género Uruguay. También empezó a reactivarse muy positivamente el juego por el lado de Brian Rodríguez, un futbolista determinante en Uruguay. Llegando a la media hora del segundo tiempo Sergio Quintero, con un brillante remate marcó el segundo gol ecuatoriano después de una sucesión de ofensivas ecuatorianas que terminaron con un centro pasado y el remate ajustado del ecuatoriano. Fue el definitivo quiebre del partido, porque después llegaría el penal y el tercer gol ecuatoriano de Gonzalo Plata, que además significó por mano la expulsión de Bruno Méndez.

No hubo forma de torcer el destino del partido ni con la entrada de Nicolás Schiappacasse, que no estaba al cien por ciento. Esto es la competencia, esto es así, la celeste hizo una buena fase de grupos pero en el partido mano a mano eliminatorio no pudo. Y eso pasa.