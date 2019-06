Vamo’ arriba la celeste: Uruguay-Japón a las 20.00 en el Arena do Grêmio

Fernando Muslera al arco. Martín Pelado Cáceres por el lateral derecho, José María Giménez y Diego Godín en el centro de la defensa más Diego Laxalt por el lateral izquierdo. Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur en el centro del campo, con Nahitan Nández y Nicolás Lodeiro como volantes por las bandas. Luis Suárez y Edinson Cavani en el ataque. Así se parará Uruguay hoy a las 20.00 cuando enfrente a Japón en el estadio Arena do Grêmio. La ley del encuentro serán los colombianos Andrés Rojas, Alexander Guzmán y Wilmar Navarro.

Japón llega tras ser goleado por Chile. Si bien la cifra es contundente, tampoco transmite todo lo que se vio en el partido. Los japoneses tuvieron sus momentos e incluso pudieron ponerse adelante en el marcador. Los errores de definición fueron varios y los pagaron atrás, donde no hicieron un buen partido y que Chile aprovechó. El entrenador, Hajime Moriyasu, no confirmó el equipo para esta noche, pero comentó públicamente que ensayará variantes. Tácticamente, en el partido con Chile se paró 4-1-4-1. A primera vista pareció un posicionamiento defensivo, pero no lo fue. Los extremos tuvieron mucho desdoble, en particular el bueno de Takefusa Kubo –el Lionel Messi japonés–, que en función atacante anotó 3 puntos.

Si la selección celeste gana, estará clasificado. Los 6 puntos sobre 6 lo pondrán en la siguiente ronda de la Copa América cuando falta una fecha para cerrar el grupo C. Después se verá, en ese partido de cierre con Chile –el lunes en Río de Janeiro–, si avanzará como primera o segunda, incluso como tercera si se rebuscan resultados.

A propósito de los otros rivales, Chile y Ecuador se cruzarán mañana en un juego clave. Si ganan los chilenos alcanzarán las 6 unidades y se clasificarán a los octavos de final. Para Ecuador los puntos son vitales para reencauzarse tras la goleada recibida de Uruguay.