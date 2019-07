Cerro Largo le ganó a Liverpool en Melo

Tercer partido jugado, tercera victoria en fila por el Torneo Intermedio. Cerro Largo venció 1-0 a Liverpool en el inexpugnable estadio Antonio Ubilla, y se sabe desde Melo hasta acá: los arachanes lideran en solitario el grupo B del campeonato corto.

El único gol del encuentro lo hizo el salteño Jonathan dos Santos, de gran partido. El delantero hizo un gol de fútbol inglés: centro desde la derecha a la carrera, Dos Santos carga junto con al defensa casi al borde del área grande, y el cabezazo se mete en el ángulo izquierdo de Óscar Ustari.

Cerro Largo no fue el gol y nada más. Los de Danielo Núñez dominaron gran parte del partido, jugaron sobre todo con inteligencia para ocupar los espacios. Con ese principio táctico, no dejaron que Liverpool hiciera su típico sistema y, en el otro sentido, generaron las chances como para ganar más cómodos. No acertaron y pudo ser empate: Clementino González tiró un penal a las nubes, la más clara (casi única) que tuvo Liverpool.