Clásico femenino: gran final en escenario removedor

Llegó el día. El fútbol femenino tendrá este sábado un gran escenario. Se medirán Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Albas y carboneras dirimirán el trofeo que acreditará haber ganado algo así como la mitad de la 24ª edición del torneo anual que se viene jugando en la Asociación Uruguaya de Fútbol desde 1996.

Las tricolores decidieron ejercer su derecho a ser locales a pleno, marcando un hecho inédito ya que nunca antes se disputó este clásico femenino en el Parque Central. A su vez, es como si se estuviera augurando que la revancha, en el Torneo Clausura, se dispute en el estadio Campeón del Siglo. La entrada costará 200 pesos y se accede a ella por la plataforma Tickantel y por la red de cobranzas Redpagos hasta este viernes. Los menores de 10 años no pagarán. No está prevista venta de entradas para el día sábado.

Los hinchas de Nacional se ubicarán en la tribuna Abdón Porte y los de Peñarol en la Héctor Scarone, ambas localidades cabeceras. En la tribuna José María Delgado serán ubicadas las autoridades de ambos clubes y de la AUF, además de la prensa.

Cambio de rumbo

Es un momento de viraje en el ámbito del fútbol femenino: de una situación absurda con utilización de criterios de seguridad trasplantados del fútbol masculino se pasa a una situación de apertura de puertas parcial. El calificativo de parcial refiere a que se ha optado por no permitir venta de entradas para quienes decidan concurrir directamente al Gran Parque Central sin haber comprado entradas vía Tickantel o Redpagos previamente. “Igual que en el masculino”, dicen, extremando mal el criterio de equidad. Cabe valorar el papel que jugó la Organización de Futbolistas Uruguayas (OFU) que, en su momento, marcó posición “ante la resolución de restringir las entradas a los clásicos de fútbol femenino”, y manifestó “su rechazo total a tal medida en el entendido de que la misma va en contra del crecimiento de nuestro fútbol”.

Este mismo partido, que luego fue suspendido, se había fijado en junio en el Complejo Rentistas con restricciones de hasta 150 espectadores por equipo, anotados en lista previa. Ningún hecho registrado en la historia del fútbol femenino atentó seriamente sobre la seguridad de jugadoras y público, lo que hacía inentendibles los criterios de amplia restricción utilizados en los últimos torneos.

El Apertura, un mano a mano final

El partido que se jugará este sábado a las 15.00 en el Parque Central fue fijado en principio para el domingo 16 de junio pero razones climáticas provocaron sucesivas suspensiones y se vino arriba la fecha ya establecida de un receso invernal. El domingo 9 de junio se había disputado la octava etapa que dejó a Nacional con 22 puntos (solo no ganó en el 2-2 ante Liverpool, en la 7ª etapa) sobre los 21 de Peñarol. Las carboneras ganaron en la cancha todos los partidos, pero su situación secundaria se debe a que, por un error propio difícil de entender (incluyó a una jugadora que estaba sancionada), sufrió la pérdida de los puntos del encuentro en el que goleó por 7-1 a River, en la 3ª etapa.

Por eso, la alternativa es clara: Nacional será campeón del Torneo Apertura si gana o empata, mientras que las aurinegras están obligadas a triunfar para titularse.

Corta historia

El clásico femenino tiene disputados 11 encuentros por el Campeonato Uruguayo. El primer partido se jugó en 2013, año de la débil aparición de las aurinegras en el fútbol femenino. En el estadio Damiani, Nacional goleó 7-0, el 13 de abril. Luego, en la revancha, Nacional venció 2-0. No correspondía denominar como “clásico” a esos encuentros e incluso a varios de los posteriores. Los clásicos del fútbol femenino eran otros: Nacional-Colón, por ejemplo. Fue en el período de 2013 a 2016 cuando Colón fue campeón cuatro años seguidos. La calificación de “clásico femenino” para los encuentros Nacional-Peñarol nació y fue creciendo, recién en 2017. Peñarol fue campeón en las temporadas 2017 y 2018.

Nacional vive una situación algo paradójica desde 2011, cuando obtuvo su último título: siempre han sido candidatas pero la vuelta olímpica les ha sido esquiva. Cerro, en el 2012, completa el cuadro de campeonas de la década corriente. Peñarol estuvo ausente en los años 2014 y 2015, reapareciendo en 2016 cuando empataron dos partidos y Peñarol ganó 2-1 el restante. En 2017, por el Apertura, Nacional ganó 2-1 y Peñarol 2-1. En el Clausura empataron 0-0 y Peñarol ganó 1-0.

Finalmente, el año pasado, por el Apertura, Nacional triunfó 1-0 en el Méndez Piana y, en el Clausura, fue Peñarol el triunfador también por 1-0 pero en el estadio Obdulio Varela. Resumen: 4 triunfos para cada uno y 3 empates. Tres de las victorias aurinegras se registraron en los últimos dos años.

Clásicos juveniles ¡con restricciones!

Como una rémora del pasado, aún con restricciones, este domingo se jugarán los partidos correspondientes a los torneos juveniles sub 16 y sub 19, a las 10.00 y 12.00 respectivamente, en el piso sintético del Complejo Rentistas. La AUF informa que “el ingreso al escenario será con listas de invitados: 400 personas por Nacional y 400 por Peñarol”. En la categoría sub 16, Nacional lidera con 25 puntos; San Jacinto Rentistas y Liverpool tienen 21 unidades; y Peñarol suma 18. En sub 19 lidera Liverpool con 25; Nacional está segundo con 24; y Peñarol se ubica octavo con 15 unidades.

Doce partidos más

Aparte del clásico femenino uruguayo más promocionado de la historia (y bienvenido sea), hay doce partidos más a disputarse en este fin de semana en la primera división femenina, por la divisional A y la divisional B. En la divisional superior los restantes partidos se jugarán, como es habitual, el domingo. Colón tratará de acercarse a Nacional y Peñarol, que lo superan en la Tabla Anual por 6 y 5 unidades respectivamente. Se mide con Línea D Plaza en el Parque Keguay de Toledo, a las 12.00. El mismo objetivo tendrá Liverpool, que visitará a River en su complejo a las 14.00. Los otros dos partidos serán Progreso-Bella Vista en el Parque Paladino, a las 15.00, y el matutino entre equipos canarios, San Jacinto Rentistas y Canelones Fénix a las 9.00 en el Parque Mario Vecino de San Jacinto.

El torneo de la divisional de ascenso es muy atractivo y está jugando su fase clasificatoria con partidos todos contra todos. El sábado habrá dos encuentros por la 10ª etapa. El puntero Defensor Sporting (27 puntos) recibirá en el Complejo Arsuaga a las 12.00 a Rampla Juniors (10), y Albion-Miramar Misiones se jugará en Los Céspedes a las 16.30. Para el domingo quedan partidos fuertes como Juventud (21) y Náutico (19), que va a las 15.00 en el complejo de las pedrenses, y Atenas (22) con Racing (16), que se enfrentarán en el Batallón Nº 12 de Rocha a las 10.30. Los otros partidos serán Danubio-Keguay (Complejo Del Campo, 09.00), San José-Wanderers (estadio Casto Martínez Laguarda, 15.00), Udelar-Canadian (Complejo Bauzá, 14.30) y Cerro-Boston River (Complejo Da Cunha, 15.00).