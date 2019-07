Con el clásico se define el Apertura femenino

Mañana a las 15.00, en el Parque Central, Nacional será local frente a Peñarol por la última fecha del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo femenino. Será un hecho inédito: nunca se jugó este partido (que con los años fue tomando aroma clásico) en la cancha de las tricolores. Además, será definitorio: Nacional es líder, con 22 puntos, en la tabla de posiciones, pero Peñarol está ahí, con 21 unidades. Más claro: a las tricolores les sirve un empate para ser campeonas; las carboneras tienen que ir a buscar la victoria como visitantes para poder dar la vuelta olímpica. “Este es el piso; no retrocedamos más”, dijo el miércoles en una conferencia de prensa María Paz Vila, futbolista de Nacional.

El clásico sin restricciones es una realidad, pero falta mucho por trabajar. “Esto es buenísimo, pero no nos olvidamos de que las juveniles tienen acceso restringido”, comentó Adriana Herrera, otra de las jugadoras presentes el miércoles en la conferencia de prensa que dieron las tricolores. ¿Por qué lo dijo? Es que aquellas restricciones por las que las chiquilinas de primera división trabajaron para eliminar seguirán estando –al menos por ahora– en los clásicos juveniles, que se jugarán también este fin de semana. El domingo, en el Complejo Rentistas (con césped sintético), se disputarán los partidos clásicos de las categorías sub 16 y sub 19. El primero será a las 10.00, el segundo a las 12.30. En este caso el ingreso al escenario será restringido a una lista de personas (400 por cada club).

Hay que ir

Las entradas valen 200 pesos y se pueden comprar por Tickantel hasta hoy. La hinchada de Nacional se ubicará en la tribuna Abdón Porte, mientras que la de Peñarol tendrá la tribuna Héctor Scarone a disposición. En ambos casos los menores de diez años no pagarán. Se dispuso que en la tribuna José María Delgado estará la prensa, además de las autoridades de ambos clubes y de la Asociación Uruguaya de Fútbol.