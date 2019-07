En marcha los Juegos Panamericanos Lima 2019

Este viernes comienzan los XVIII Juegos Panamericanos que se desarrollarán en Lima hasta el 11 de agosto. La delegación uruguaya participará con 148 deportistas.

Uruguay saldrá a escena con la delegación más grande de su historia. Los Juegos Panamericanos serán desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto en 14 distritos de Lima y el Callao. Allí se distribuyen 21 sedes y escenarios deportivos, entre coliseos, polideportivos, circuitos de ciclismo, canchas de raquetbol, de volleyball playa, pistas de patinaje, estadios de fútbol, centros acuáticos, pista de bolos, velódromo, parques, centros de equitación, campos de béisbol y sóftbol, estadios de rugby 7 y hockey, módulos de pelota vasca y frontón, playas, morros, lagunas, ríos, etcétera.

Será la XVIII edición de una competencia que tendrá 39 deportes en 61 disciplinas, con 420 eventos deportivos. Participarán un total de 6680 deportistas de 41 países de toda América en atletismo, bádminton, básquetbol y básquetbol 3x3, balonmano, béisbol, bolos, boxeo, canotaje (aguas tranquilas y eslalon), ciclismo (BMX, montaña, pista y ruta), deportes acuáticos (clavados, nado sincronizado, natación, natación en aguas abiertas y waterpolo), equitación (adiestramiento, concurso completo y salto ecuestre), esgrima, esquí acuático y wakeboarding, fisicoculturismo, fútbol, gimnasia (aeróbica, rítmica y artística), golf, hockey sobre césped, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha (grecorromana y libre), paleta frontón, patinaje (artístico sobre ruedas y velocidad en línea), pentatlón moderno, raquetbol, remo, rugby, sóftbol, squash, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, vela, volleyball (playa y sala).

Jugamos todos

Para los celestes la competencia arrancó con la participación de la dupla de beach volleyball masculina. Marco Cairús y Mauricio Vieyto, dirigidos por Juan Cartagena, ganaron su primer partido ante Cuba por 2-1, al tiempo que cayeron en el segundo ante Brasil por 2-0. La actividad para ellos sigue este viernes desde las 13:00 ante Costa Rica por la ronda preliminar del grupo C. El primero de cada grupo avanza a los cuartos de final, mientras que los segundos y terceros jugarán una ronda de playoff en busca de ingresar al cuadro final. Además, este viernes estarán debutando Lucía Cabrera desde las 9.00 en pentatlón individual femenino; más tarde lo harán Bryan Blanco y Joaquín Silva en pentatlón individual masculino (clasificación esgrima); y Agustina Suanes en patinaje artístico femenino desde las 10.00.

Uruguay participará de estos juegos con 148 deportistas (106 hombres y 42 mujeres) que estarán en 22 deportes del total de 39. Hay serias aspiraciones de traer varias medallas y superar las cinco logradas en Toronto 2015, donde el fútbol se llevó el oro, el handball femenino el bronce, Lola Moreira la plata en vela, Emiliano Lasa el bronce en salto largo y Déborah Rodríguez el bronce en 400 metros con vallas.

Claramente el atletismo tiene enorme potencial con estos atletas que repiten, sumado a María Pía Fernández en 1500 metros, Nicolás Cuestas en maratón, Lorena Aires en salto largo, Santiago Catrofe y Eduardo Gregorio en 1500 metros (iguala la delegación más amplia junto con la que viajó a La Habana 1991). Marcos Melazzi, flamante presidente de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU), en contacto con Garra, consideró que la preparación ha sido muy buena, con entrenamiento y competencias en el exterior. “Es un esfuerzo muy grande acceder por los cupos; los países desarrollados tienen mejores tecnologías, con estudios multidisciplinarios. Quizá cueste entender por qué no hay resultados, pero para llegar ahí el recorrido es muy grande. El atletismo se preparó de la mejor forma posible. Todos los uruguayos se han preparado en el exterior, la mayoría en Europa (principalmente España), con una gran inversión que genera una ingeniería financiera en la CAU, que recibe fondos de organizaciones internacionales, propios o partidas de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), y el apoyo de la Fundación Deporte Uruguay. Muchos atletas se juegan ingresos personales, con gran sacrificio, para cumplir un sueño. Dejan trabajo y estudio para poder estar, con la satisfacción de poder estar”.

Marco Cairus Lucarelli y Mauricio Vieyto, la dupla uruguaya de beach volley, tras el juego ante Cuba. Foto: Paul Vallejos, Lima 2019

El básquetbol viajará a Lima con un recambio generacional y una apuesta a futuro, y con el debut de Edgardo Kogan en la dirección técnica. Solamente se ha ganado una medalla en este deporte, en la edición de 2007 en Río de Janeiro. Los celestes jugarán en el grupo A con Argentina, República Dominicana y México, los dos mejores de cada grupo irán a pelear por medallas. El otro grupo está integrado por Estados Unidos, Islas Vírgenes, Puerto Rico y Venezuela. En diálogo con Garra, el Panza Kogan consideró que el trabajo previo a la competencia fue muy bueno, aunque con poco tiempo. “Sabemos que es muy duro porque hay equipos que van con su mejor versión para prepararse para el Mundial. Hemos buscado un equipo que nos permita tener expectativas más adelante en el tiempo de pelear por cosas importantes. Los tiempos son pocos, pero hemos encontrado buenas respuestas, concentración y disciplina. Eso ha facilitado acoplarnos entre todos, tenemos que ver cómo reaccionamos a todo eso en la competencia”. Uruguay debuta el 31 de julio ante Argentina en el Coliseo Eduardo Dibós.

Otra de las grandes apuestas de la delegación celeste es la de Dolores Moreira. La sanducera competirá en la clase láser radial en vela, en la que ganó la plata en la edición anterior. Con 20 años, Lola es la única clasificada por Uruguay, hasta ahora, para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Jugate ya

Los juegos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario al que asisten cada cuatro años los mejores deportistas de toda América: norte, centro y sur. Una vez finalizados los juegos estarán comenzando los Parapanamericanos, donde atletas con discapacidad física también compiten.

Este viernes por la noche será la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos en el estadio Nacional, donde participarán las 42 delegaciones en el desfile. Obviamente habrá espectáculos con artistas y músicos, donde se destaca la presencia del boricua Luis Fonsi y el tenor local Juan Diego Flórez.

Estos Panamericanos tendrán a 110 deportistas que obtuvieron medallas en Juegos Olímpicos, de los cuales 66 fueron los mejores en su disciplina. Entre ellos destaca el nadador estadounidense Nathan Adrian, quien ganó cinco medallas de oro (2008, 2012 y 2016); la atleta jamaiquina Shelly Ann Fraser Pryce, ganadora de tres medallas de oro (2008 y 2012), y su colega Elaine Thompson, la más rápida en Río en 100 y 200 metros; la tiradora estadounidense Kim Rhode, ganadora de tres oros (1996, 2004 y 2012); la judoka argentina Paula Pareto, ganadora en Río 2016; y Luis Scola, integrante de la generación dorada argentina que ganó el oro de básquetbol en Atenas 2004. También estará el estadounidense Justin Dowell, el mejor de ciclismo en BMX Freestyle, junto con la colombiana Mariana Pajón, conocida como la “reina del BMX”; y el cubano Mijaín López, con tres títulos olímpicos consecutivos en lucha de estilo grecorromana.

Aplauso, medalla y beso

La historia de los Juegos Panamericanos se remonta a una idea que hubo durante los Juegos Olímpicos de 1932, donde los representantes americanos del Comité Olímpico Internacional (COI) sugirieron que debía haber una competencia entre los países de toda América. En 1937 hubo un intento en Dallas, pero sin mucha repercusión, y no fue oficial. El primer congreso del Comité Deportivo Panamericano en Buenos Aires, en 1940, acordó celebrar los primeros juegos en Argentina en 1942, algo que no se hizo debido a la Segunda Guerra Mundial.

Los primeros Juegos Panamericanos de la historia se realizaron en Buenos Aires en 1951. Fue una edición que tuvo 18 deportes, con 21 países, donde participaron 2513 atletas. Curiosamente, hasta hace poco se creía que Uruguay había estado en esa cita —se inscribieron 188 deportistas—, pero por falta de recursos no fue una delegación oficial. Sí participaron deportistas que representaron a Uruguay pero no como miembros autorizados por el Comité Olímpico Uruguayo, aunque igualmente no obtuvieron ninguna presea.

Por lo tanto, la primera participación celeste oficial fue cuatro años después, en Ciudad de México, donde viajaron 43 deportistas y trajeron nueve medallas. En 1963, en San Pablo, Uruguay trajo 12 medallas con 119 deportistas, en lo que fue su mejor participación (cuatro preseas fueron doradas). La peor participación uruguaya fue en Puerto Rico, en 1979, donde ninguno de los 19 representantes pudo traer una medalla, en lo que fue la cita con menor convocatoria. De esta forma, en 17 ediciones, Uruguay trajo 83 medallas en total: 12 de oro, 25 de plata y 46 de bronce. Ciclismo es por lejos el deporte que más ganó, con un total de 18 medallas: cinco oros, seis platas y siete bronces. Le sigue el remo con 11: tres de oro, tres de plata y cinco de bronce; la vela con ocho (tres de plata y cinco de bronce); luego vienen, todos con siete, el boxeo (una de oro, una de plata y cinco de bronce), la pelota vasca (una de oro, cuatro de plata y dos de bronce), y el atletismo (con dos de plata y cinco de bronce).

En el medallero histórico de los 42 países participantes Uruguay se ubica en el puesto 15, ya que este se rige por la cantidad de oros ganados. Estados Unidos es quien lidera la tabla general con 1948 medallas, seguido por Cuba con 875 y Canadá con 456. A nivel sudamericano el primero es Brasil con 328, seguido de Argentina con 294, Colombia con 108, Venezuela con 92, Chile con 44, Ecuador con 28, Uruguay con sus 12, Perú con ocho, y cierran Paraguay y Bolivia sin ninguna.