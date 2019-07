La 10ª fecha de El Metro se juega entre viernes y sábado

Mañana arrancará a jugarse la décima fecha de El Metro, con cinco partidos y una constante: en la mayoría de ellos no podrá haber público del equipo visitante. A las 20.15, 25 de Agosto y Miramar jugarán el clásico de Villa Dolores en el gimnasio del veinte. El partido será televisado y no podrán ir los hinchas de los monitos. A las 20.30 habrá otros cuatro encuentros: Colón, en el gimnasio de Olivol Mundial, recibirá a Stockolmo (tampoco podrán asistir sus hinchas); Lagomar será local en el balneario frente a Tabaré; Welcome y Unión Atlética jugarán en la cancha de la W (sin hinchas de la UA); y Cordón, en su cancha de la calle Galicia, recibirá a Verdirrojo (adivinen: sin hinchas del equipo del Cerro). Para el sábado a las 20.00 quedó un único partido: Larre Borges-Peñarol (VTV) en la cancha de Larre.

Luego de la victoria de Peñarol sobre Cordón, los carboneros picaron en punta en el campeonato de básquetbol de segunda división. Si bien la tabla de posiciones de El Metro marca que Cordón está en el primer lugar (16 puntos), hay que tener en cuenta las derrotas de cada equipo para determinar que Peñarol es el líder, con un solo partido perdido frente a los dos en los que cayó vencido el equipo albiceleste. Los otros ganadores de la novena fecha, que se jugó el lunes y el martes, fueron Unión Atlética (95-75 a Colón), Miramar (102-81 a Welcome), Danubio (96-77 a Lagomar), Larre Borges (73-72 a Stockolmo) y 25 de Agosto (96-77 a Tabaré).

Tabla de posiciones de El Metro