Los clubes en aprontes para el comienzo del segundo semestre

El fútbol del Campeonato Uruguayo de Primera División está ahí, a la vuelta de la esquina. El receso de los clubes locales terminó hace varios días y las pretemporadas, la intensidad en los entrenamientos y la cabeza ya están virando hacia el comienzo del Torneo Intermedio, que tiene fecha de inicio confirmada: será el fin de semana del 13 y 14 de julio, días posteriores al final de la Copa América (y el Mundial Femenino). Lo novedoso es que, por primera vez, habrá clásico entre Peñarol y Nacional en el Intermedio (serie A, en la 7ª y última fecha), mientras que también habrá clásico de la villa entre Rampla Juniors y Cerro, pero por la 2ª etapa de la serie B. Además, Defensor Sporting (que sumó al argentino Mariano Pavone) y Danubio comparten la serie A, por lo que también habrá enfrentamiento entre tuertos y danubianos, en la 6ª fecha. Promesa de buenos partidos para el comienzo del segundo semestre de la temporada que terminará con el Clausura y, si son necesarias, las finales. Si bien el Intermedio no coloca a su ganador en la definición del Uruguayo, sí permite sumar puntos para la Anual de manera idéntica a los torneos Apertura y Clausura en los partidos de las series (la final no computa puntos), y además da al campeón uno de los cupos de la Sudamericana 2020, como también el pasaje para jugar la Recopa Uruguaya frente al campeón de la temporada.

Hola, bolso

Boca Ratón, Miami, fue el lugar elegido por los grandes para realizar la pretemporada de cara al inicio de la actividad oficial, tanto a nivel local como internacional. Varios son los desafíos para Nacional y Peñarol. El bolso, que entrena en las instalaciones de Florida Atlantic University, se prepara para disputar la Copa Gigantes de América, que tendrá partidos muy competitivos en lo deportivo y fundamentales en lo anímico, como el clásico frente a los carboneros. El fixture del torneo amistoso que se jugará en el FAU Stadium de Miami, escenario que se utiliza para el fútbol americano y está ubicado en la universidad donde también están entrenando, ya tiene fechas confirmadas. Cada equipo jugará dos partidos (a excepción de Peñarol, que jugará uno más): el jueves 4 (Día de la Independencia yanqui) los tricolores enfrentarán a América de Cali a las 22.15 hora uruguaya, y el clásico frente a Peñarol será el sábado 6 de julio a las 18.15. Mañana también habrá una práctica contra Red Force de Miami.

Marcos Angeleri, Joaquín Arzura, Gonzalo Bergessio, Felipe Carballo, Mathías Cardacio, Felipe Carvalho, Gonzalo Castro, Guillermo Centurión, Guzmán Corujo, Guillermo Cotugno, Sebastián Fernández, Rafael García, Pablo García, Mathías Laborda, Gustavo Lorenzetti, Hugo Magallanes, Emiliano Martínez, Axel Müller, Gabriel Neves, Brian Ocampo, Álvaro Pereira, Kevin Ramírez, Sergio Rochet, Santiago Rodríguez, Agustín Sant’Anna, Joaquín Trasante, Thiago Vecino, Matías Viña y Matías Zunino conforman el plantel de 29 futbolistas que viajaron en la delegación encabezada por Álvaro Gutiérrez. Además de apuntar al Intermedio y al Clausura, Nacional tiene por delante los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores de América contra Inter de Porto Alegre, que se jugarán el 24 de julio (la ida, en el Parque Central, a las 19.15) y el 31 de julio (la vuelta, en el Beira-Rio, a las 19.15).

Novedades sobran. Ya sin Esteban Conde, que rescindió su contrato para irse a jugar en Banfield de Argentina, la dirigencia de Nacional contrató al golero nacido en Nueva Palmira Sergio Chino Rochet, que se formó en el Nacional palmirense, llegó a Montevideo para vestir la camiseta de Danubio, se fue sin debutar en Primera e hizo su carrera en el exterior: en AZ Alkmaar de Holanda jugó muchísimo y fue gran figura (71 partidos), mientras que en Sivasspor de Turquía ya disputó menos minutos (estuvo en la cancha en 15 partidos). Rochet acompaña en la delegación a Centurión, pero el golero titular durante la temporada será el panameño Luis Mejía, ausente en este viaje por estar participando con su selección en la Copa de Oro de la Concacaf. Diego Polenta está en la mira y puede volver a jugar en Nacional si rescinde su contrato con Los Ángeles Galaxy. Los tricolores buscan un número diez para sustituir al lesionado Rodrigo Amaral. Por su parte, el floridense Jorge Giordano, recientemente desvinculado de River Plate, se unió a Nacional para desempeñar la tarea de secretario técnico.

Manya, mi buen amigo

Kevin Dawson, Thiago Cardozo, Adriano Freitas, Mathías Corujo, Ezequiel Busquets, Rodrigo Rojo, Jesús Trindade, Fabricio Formiliano, Juan Izquierdo, Enzo Martínez, Walter Gargano, Cristian Rodríguez, Marcel Novick, Guzmán Pereira, Agustín Álvarez, Matías de los Santos, Franco Martínez, Agustín Canobbio, Ignacio Lores, Facundo Pellistri, Fabián Estoyanoff, Brian Rodríguez, Darwin Núñez, Lucas Viatri, Luis Acevedo y Gastón Rodríguez son los 26 jugadores de Peñarol con los que viajó el cuerpo técnico de Diego López a Miami. “Los clásicos son partidos importantes en todo sentido, entonces vamos a trabajar para llegar bien”, dijo el entrenador carbonero antes de partir hacia Estados Unidos. “Lo dice la palabra: es un clásico”, agregó López. Los mirasoles jugaron su primer partido ayer frente a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, y volverán a salir a escena el jueves cuando enfrenten a los también colombianos de Millonarios de Bogotá, en un partido que va a las 18.30; finalmente, el calendario de estadía peñarolense se cierra el sábado con el clásico ante Nacional, a las 18.15.

El bicampeón uruguayo tendrá que encontrar algunos refuerzos, porque la zona fundamental de su equipo en estas últimas temporadas, la defensa, sufrió algunas bajas importantísimas. Lucas Hernández ya no está, fue transferido al Atlético Mineiro de Brasil; el argentino Cristian Lema, una de las figuras del equipo en la primera parte de la temporada, por ahora no arregló su continuidad con los carboneros (depende también de Benfica, dueño de su pase); y Giovanni González, que está con Uruguay en la Copa América, no volverá a vestirse de amarillo y negro. A estos futbolistas se suma la partida de Gabriel Fernández, ya vendido a Celta de Vigo hace unos meses: el delantero podrá continuar con su carrera en España porque llegó a un acuerdo con la familia de la chiquilina que atropelló en un accidente de tránsito (Fernández pagó 800.000 dólares). Las gestiones que se están realizando por parte de los carboneros apuntan a un zaguero, un lateral izquierdo y un delantero. Uno de los que interesa es el ex danubiano David Terans, que juega en Atlético Mineiro.

Peñarol, al igual que Nacional, tendrá doble actividad: a la del Intermedio y el Clausura se le suma, al menos en los primeros días de competencia, la participación en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El rival será Fluminense de Brasil, los miércoles 23 y 30 de julio a las 21.30. El encuentro de ida será en el Campeón del Siglo, y la revancha en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

La B no se detiene

La Segunda División Profesional paró este fin de semana por el partido de la selección uruguaya en la Copa América y por las elecciones internas, por lo que la 8ª fecha de la B pasó para mañana. En el Parque Maracaná Cerrito recibirá al líder, Deportivo Maldonado; Villa Española y Bella Vista se enfrentarán en el estadio Obdulio Varela; Rentistas recibirá a Albion en su complejo; Villa Teresa y Atenas jugarán en el estadio José Nasazzi; Tacuarembó será local con Torque en el estadio Raúl Goyenola; y Sud América y Central Español se medirán en el Parque Capurro.

La C quiere empezar

El 2 de diciembre de 2018 Bella Vista volvía al profesionalismo luego de consagrarse campeón uruguayo de la Segunda B Nacional, la vieja C. Desde ese día no se juega al fútbol en la tercera categoría de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Pasaron más de siete meses y la actividad volverá el próximo fin de semana, según lo estableció el sorteo del calendario. En el Uruguayo de la C que comienza el domingo participarán 18 equipos que jugarán por un ascenso a la B. En la 1ª etapa se enfrentarán Parque del Plata-La Luz, Canadian-Salus, Platense-Uruguay Montevideo, Mar de Fondo-Colón, Rocha-Los Halcones, Basáñez-Huracán Buceo, Potencia-Oriental, Huracán-Artigas y Miramar Misiones-Alto Perú.

Series Torneo Intermedio

Serie A

Peñarol, Nacional, Danubio, Progreso, Boston River, Defensor Sporting, Juventud y River Plate

Serie B

Fénix, Cerro Largo, Wanderers, Liverpool, Rampla Juniors, Racing, Plaza Colonia y Cerro

1ª fecha del Intermedio (13 y 14 de julio)

Peñarol - Boston River | Campeón del Siglo

Juventud – Danubio | Parque Artigas de Las Piedras

Nacional - Defensor Sporting | Parque Central

River Plate – Progreso | Parque Saroldi

Fénix - Rampla Juniors | Parque Capurro

Plaza Colonia – Wanderers | Parque Prandi

Cerro Largo – Racing | Estadio Ubilla de Melo

Cerro – Liverpool | Estadio Luis Tróccoli