Los Teros con plantel preliminar de cara al Mundial

La Unión de Rugby del Uruguay (URU) comunicó el plantel preliminar de 34 jugadores que entrenarán de cara a la Copa del Mundo Japón 2020, que se llevará a cabo del 20 de setiembre al 2 de noviembre. Los jugadores y el cuerpo técnico que encabeza Esteban Meneses se presentarán en el estadio Charrúa el lunes que viene; el 12 de setiembre el plantel viajará a Japón, donde debutará el miércoles 25 frente a Fiyi en Kamaishi. Después el rival será Georgia, el domingo 29 en Kumagaya, el 5 de octubre Uruguay jugará con Australia en Oita y la fase de grupos se cerrará el 13 de octubre frente a Gales en Kumamoto. Unos días antes del viaje Meneses tendrá que entregar la lista definitiva de 31 jugadores.

Los 34 elegidos para los entrenamientos físicos y los tres amistosos programados son los primera línea Diego Arbelo (Montevideo Cricket Club), Juan Echeverría (Austin Elite, Estados Unidos), Facundo Gattas (Hindú, Argentina), Joaquín Jaunsolo (Los Cuervos), Germán Kessler (Los Cuervos), Guillermo Pujadas (Champagnat), Juan Pedro Rombys (Trébol) y Mateo Sanguinetti (Houston SaberCats, Estados Unidos); los segunda línea Ignacio Dotti (New Orleans Gold, Estados Unidos), Manuel Leindekar (Oyonnax, Francia), Diego Magno (Houston SaberCats, Estados Unidos) y Gonzalo Soto Mera (Carrasco Polo); los tercera línea Franco Lamanna (Mowden Park, Inglaterra), Manuel Ardao (Old Christians), Juan Manuel Gaminara (Old Boys), Santiago Civetta (Old Boys), Juan Diego Ormaechea (Carrasco Polo), Manuel Diana (Old Christians), Alejandro Nieto (Houston SaberCats, Estados Unidos) y Leandro Segredo (Old Christians); los medioscrum Santiago Arata (Houston SaberCats, Estados Unidos) y Agustín Ormaechea (Stade Montois, Francia); los apertura y apertura/centro Felipe Berchesi (Dax, Francia) y Juan Manuel Cat (Old Boys); los centro Andrés Vilaseca (Austin Elite, Estados Unidos), Agustín Della Corte (Trébol) y Nicolás Freitas (Carrasco Polo); el medioscrum/centro Tomás Inciarte (Old Christians); los wing Federico Favaro (Old Christians), Ignacio García (PSG) y Leandro Leivas (Toronto Arrows, Canadá); y los wing/fullback Felipe Etcheverry (Carrasco Polo), Rodrigo Silva (Austin Elite, Estados Unidos) y Gastón Mieres (Toronto Arrows, Canadá).