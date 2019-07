Peñarol juega la revancha con Fluminense

Lo que pasó el martes 23 en el Campeón del Siglo condiciona. Ninguna novedad: siempre se sabe que condiciona un partido en una definición a dos. Pero ahora está lo cierto: hoy se juega la revancha (a las 21.30 en el estadio Maracaná) y la serie tiene a Fluminense adelante tras haber ganado en Montevideo 2-1. Los argentinos Patricio Loustau, Gabriel Chade y Pablo González serán los árbitros del encuentro.

Peñarol está en Río de Janeiro desde ayer. Lamentablemente, no pudo llegar con todo su potencial porque Guzmán Pereira y Gastón Rodríguez no podrán ser de la partida por sendas lesiones. El volante central tiene un esguince de rodilla y aún le restan días de recuperación. Lo del delantero, titular en los últimos tiempos, es una distensión en el cuádriceps derecho. Son dos bajas importantes para el funcionamiento del equipo de Diego López.

El probable equipo titular del carbonero podría estar conformado por Kevin Dawson en el arco; una línea de cuatro final con Giovanni González de lateral derecho, Fabricio Formiliano y Enzo Martínez en el centro, más Rodrigo Rojo como lateral izquierdo; Walter Gargano en el centro del campo, seguramente acompañado de Jesús Trindade –o Cristian Rodríguez como doble cinco–; Brian Rodríguez e Ignacio Lores estarían por las bandas, mientras que en la ofensiva sería número puesto el argentino Lucas Viatri, acompañado por Luis Acevedo. Thiago Cardozo, Juan Izquierdo, Rodrigo Abascal, Mathías Corujo, Ezequiel Busquets, Matías de los Santos, Agustín Álvarez, Agustín Canobbio, Fabián Estoyanoff y Facundo Pellistri completan la nómina de 22 jugadores.

Juego carioca

Fluminense no da pie con bola en el Brasileirão. Está en el puesto 17 (de 20 equipos), con apenas 9 puntos en 12 fechas. Dentro de ese panorama desfavorable, un día sí y otro también la situación del director técnico, Fernando Diniz, es inestable. La Sudamericana es la salvación. El sábado, en la derrota que sufrió frente a San Pablo, el Flu no hizo mayores variantes. Nada de resguardar a los jugadores más importantes (porque, claro, el DT no le encuentra la vuelta al equipo titular). Es probable que contra Peñarol se pare con su habitual oncena: Muriel; Julião, Nino, Digão y Caio Henrique; Allan; Yony González, Daniel, Ganso y Marcos Paulo; Pedro.