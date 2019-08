Boston River y Nacional empataron 0-0 en Florida

En el estadio Campeones Olímpicos de Florida Boston River recibió a Nacional por la cuarta etapa del Torneo Intermedio. Había muchas expectativas por el viaje de los tricolores al interior del país pero sobre todo por la presencia del 113 en el Boston: Sebastián Loco Abreu. Las situaciones de gol fueron varias pero el score no salió del 0-0. Nacional no pudo ganarlo y no escaló posiciones en la serie A.

Nacional tuvo las dos chances más claras de gol de la segunda parte del partido, ambas en los pies de dos floridenses: Brian Ocampo primero, con remate en el palo, y Rodrigo Pastorini después. Pastorini, quien llegó a los albos para este Torneo Intermedio, reemplazó al argentino Gonzalo Bergessio, capitán tricolor, quien salió de la cancha lesionado. Los dos fueron al frente, y Nacional contó con las situaciones más peligrosas, pero Martín Tato García, entrenador que debutó en Boston River luego de la salida del riverense Gastón Machado, mostró algunas de sus cartas en esta corta trayectoria como director técnico que ya lo tuvo dando una vuelta olímpica en el fútbol hondureño. García no se metió atrás y no se conformó con el empate, todo lo contrario: mandó a la cancha como ingresos a Bruno Foliados, Robert Flores y Facundo Rodríguez. O sea, tenía con qué el equipo rojiverde.

Los de Álvaro Gutiérrez y lo dicho: en el segundo tiempo una tromba por derecha con Ocampo, con Guillermo Cotugno y con todo el peso y la jerarquía de Nacional. Hubo unos cuantos errores, sobre todo en el fondo, en las defensas, producto de lo mal que estaba la cancha del Campeones Olímpicos. Por esa vía Boston River se enfiló dos veces pero no aprovechó las oportunidades. Fue Facundo Rodríguez quien tuvo una de las últimas pero cortó muy bien Felipe Carvalho.

El 0-0 quedó estampado en la Piedra Alta y al Boston, teniendo en cuenta que viene mal en la tabla del Descenso, no le cae para nada pesado. En la próxima etapa visitará a Danubio en Jardines del Hipódromo; Nacional, por su parte, no pudo quedar como líder (ni tampoco acortar más distancia en la Anual) y recibirá a uno de los que está bien arriba: River Plate.

Detalles

Cancha: Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

Jueces: Daniel Fedorczuk, Gabriel Popovits y Marcelo Alonso.

Boston River (0): Gonzalo Falcón; Leandro Lozano, Guillermo Fratta, Emiliano Álvarez, Pedro Silva, Lucas Rodríguez, Diego Scotti (67′ Bruno Foliados), Wiston Fernández, Marcelo Tapia (77′ Robert Flores), Sebastián Abreu y Diego Coelho (82′ Facundo Rodríguez).

Director técnico: Martín García. Suplentes: Mauricio Fratta, Nicolás Barán, Santiago Arias y Emiliano Villar.

Nacional (0): Luis Mejía; Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho, Álvaro Pereira, Gabriel Neves, Rafael García, Matías Zunino, Gustavo Lorenzetti (46′ Brian Ocampo), Gonzalo Castro (69′ Pablo García) y Gonzalo Bergessio (33′ Rodrigo Pastorini).

Director técnico: Álvaro Gutiérrez. Suplentes: Guillermo Centurión, Mathías Cardacio, Pablo Barrientos y Armando Méndez.