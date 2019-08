Cordón a un triunfo del ascenso

Inmejorable panorama para Cordón de cara a la última fecha de la Liguilla: es líder, tiene un punto más que su único perseguidor, Miramar, y de ganar esta noche volverá a la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) en 2020. Incluso perdiendo Cordón puede subir directo: en ese caso Miramar tendrá que caer en el clásico ante 25 de Agosto. Si los de la calle Galicia caen y Miramar gana el clásico, habrá desempate por el título al mejor de tres partidos (en régimen de local y visitante los dos primeros, y en una cancha neutral si se necesita un tercer encuentro).

20.15 es la hora señalada para la decisiva etapa de hoy. Al mismo tiempo jugarán Cordón con Larre Borges (en el gimnasio de los de la Unión), el clásico de Villa Dolores (en cancha de 25 y donde sólo pueden ingresar sus hinchas), Tabaré con Peñarol (en el estadio del indio) y Colón-Unión Atlética (en Yale y también sólo con parciales locatarios, a los efectos, Colón).

De cara a los play off hay noticias: Diego Castrillón se desvinculó de Peñarol y no dirigirá al club. Además, los aurinegros cortaron al extranjero Calvin Warner por sus bajos desempeños. En otro orden de cosas, 25 de Agosto y Unión Atlética será uno de los cruces de cuartos de final. El resto dependerá de los resultados de esta noche. A propósito de los ocho equipos que jugarán por el segundo ascenso, es importante mirar la tabla del Reclasificatorio porque el primero de ahí ocupará el puesto 8 en los play off. Danubio, Lagomar y Welcome son los que pugnan por ese cupo. Danubio y Welcome juegan entre sí mañana en la cancha de Bohemios, mientras que Lagomar será local ante Verdirrojo.

Liguilla

Equipo PG PP Puntos Cordón 14 4 32 Miramar 13 5 31 Peñarol 13 5 30 Larre Borges 12 6 30 25 de Agosto 11 7 29 Unión Atlética 9 9 27 Tabaré 7 11 25 Colón 5 13 23

Reclasificatorio