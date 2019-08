Etapa partida en el fútbol femenino

El clima y el estado de las canchas redujeron a dos partidos la tercera etapa de Primera División del Clausura del fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El sábado de tarde se tomó la decisión de fragmentar la etapa debido a que las lluvias habían dejado fuera de acción a la mayoría de las canchas elegidas. En ese panorama se mantuvieron algunos encuentros para el día siguiente, los que se iban a jugar en canchas de sintético y pocos más. Un caso particular fue el partido Peñarol-River Plate, programado para el estadio José Pedro Damiani: el sábado se lo confirmó, pero el domingo, cuando llegaron a ese escenario los actores del espectáculo, se comprobó que, al menos en un sector cercano a uno de los arcos, había una laguna importante. Ese encuentro, como los otros suspendidos, según la Mesa Ejecutiva del fútbol femenino, se disputarán el sábado que viene. Los otros dos partidos que no se jugaron fueron el trascendente Colón-Nacional y el que iba a enfrentar a Línea D Plaza con Bella Vista.

A la cancha

San Jacinto Rentistas jugó con Liverpool en el Complejo Rentistas. Fue triunfo de las negriazules por un marcador de 6-2. “Perdimos superados por el rival”, expresó Michael Sorano, entrenador y creador del San Jacinto femenino. De inmediato dio un dato que lo identifica en toda su trayectoria: su equipo había presentado en ese encuentro a ocho jugadoras sub 16, lo que supone un mérito en virtud de la promoción de valores jóvenes que siempre plantea, pero es, a la vez, una forma inadecuada de conformar un equipo de Primera División.

El otro partido disputado se cerró con la contundente victoria 3-0 de Progreso sobre Canelones Fénix, el equipo que se viste de albivioleta pero está integrado por jugadoras de la ciudad de Canelones y alrededores. Los tres goles fueron de Belén Aquino, la pequeña y vibrante delantera que esta temporada pasó a préstamo de Colón al equipo gaucho. Tanto en esas tres ocasiones como en otros intentos hizo valer su decisión, su buena técnica en aceleración y su voracidad goleadora. Dos de las conquistas se plasmaron en el primer tiempo; la restante, en el complemento. Sus compañeras iniciales fueron la golera duraznense Josefina Villanueva; Lourdes Olivera, la destacada defensa central Karina Álvez y la ex sub 17 Antonella Ferradans en la peculiar línea de tres que siempre presenta Ignacio Chitnizky; la capitana Milagros Gomensoro, la venezolana Danae Millán, Gimena Lorenzo, Sasha Larrea –otra ex selección sub 17–, la pedrense Melisa Molina y Romina Girbau.

Liverpool y Progreso llegaron a los 23 puntos en la Tabla Anual, delimitando cuáles son los cinco mejores equipos femeninos uruguayos del momento junto a Peñarol, Nacional y Colón. Sus más cercanos perseguidores, Canelones y River Plate, están diez puntos atrás.

Se acercó Rampla

En el Torneo Clasificatorio de la divisional de ascenso se jugó un solo partido. Rampla Juniors goleó al débil Boston River 5-1. De esta forma, las rojiverdes quedaron a dos unidades del octavo, que por el momento es Náutico. Serán ocho los clubes que llegarán a disputarse los dos cupos para ascender a la A. Cerro, con 18 unidades ganadas, también está en esa zona de corte.