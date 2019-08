Habrá desempate entre Cordón y Miramar para ascender a la LUB

Larre Borges, como local en su cancha, le ganó a Cordón 73-61 y le quitó la chance de ascender a la Liga Uruguaya de Básquetbol del año que viene ayer mismo. Los albicelestes no pudieron ser campeones de El Metro y como Miramar ganó el clásico con 25 de Agosto, habrá un desempate al mejor de tres partidos. El ganador será campeón y subirá a la LUB 2020. En Larre el mejor fue Joaquín Jones, que marcó 27 puntos y bajó 6 rebotes.

En un final infartante, Miramar derrotó a 25 de Agosto en el clásico de Villa Dolores. Fue 82-80 en la última jugada del partido. Tremendo final se dio en el gimnasio de 25: Andrés Dotti empató el partido en 80 y recibió la falta, tiró un libre, lo erró y Federico Soto (19 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias) cazó un rebote ofensivo que transformó en un doble que les permitió a los monitos ganar el partido, alcanzar la línea de Cordón en la tabla de posiciones y estirar la definición a un desempate. Habrá finales para conocer al mejor.

También hubo otros partidos en esta última etapa de la Liguilla. Tabaré le ganó a Peñarol en el Parque Batlle, con el debut en la dirección técnica de los aurinegros de Edgardo Kogan (también entrenador de la selección uruguaya), quien llegó para reemplazar a Diego Castrillón. A la ida de Castrillón se le sumó el corte del yanqui Calvin Warner, y por él llegará el dominicano Juan Guerrero, pivot de 2,02 metros y 26 años. El triunfo fue del indio, 76-64, con Camilo Colman como líder del goleo: 18 unidades, 15 rebotes y 2 asistencias. Unión Atlética venció a Colón en el gimnasio de Yale. La victoria de la UA –que contó con Chris Shields como goleador con 22 puntos convertidos– fue 100-86.

Por entrar arriba

Algunos cruces de play off están confirmados. 25 de Agosto enfrentará a Unión Atlética; Peñarol jugará con Tabaré; y Larre Borges se medirá con Colón. En los tres casos, los clubes mencionados en primer lugar arrancarán la serie 1-0 arriba.

Hoy habrá básquetbol por la parte de abajo. A propósito de los ocho equipos que jugarán por el segundo ascenso, es importante mirar la tabla del Reclasificatorio, porque el primero de ahí ocupará el octavo puesto en los play off. Danubio, Lagomar y Welcome son los que pugnan por ese cupo, y el que lo logre jugará frente al perdedor de las finales: Cordón o Miramar. Danubio y Welcome juegan entre sí esta noche en el gimnasio de Bohemios, con televisación de VTV; mientras que Lagomar será local ante Verdirrojo en el balneario. Los dos partidos van a las 20.15. Stockolmo tendrá fecha libre.

Liguilla

Equipo PG PP Puntos Cordón 14 5 33 Miramar 14 5 33 Larre Borges 13 6 32 Peñarol 13 6 31 Unión Atlética 11 8 30 25 de Agosto 10 9 29 Tabaré 8 11 27 Colón 5 14 24

Reclasificatorio