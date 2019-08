Se cerró la 5ª fecha del Intermedio

Es verdad que los equipos están apretados y las diferencias de puntos en uno y otro grupo son mínimas, pero el final se presiente. El punto de inflexión del Torneo Intermedio ya pasó su curva ascendente y ahora se mira la definición con más ganas que antes. En la cancha, como siempre, el fútbol se reparte entre sábado y domingo.

No hay con qué darle a Cerro Largo. Si juega como local en el estadio Ubilla de Melo, el equipo dirigido por Danielo Núñez gana. Y esta vez no fue la excepción. Los arachanes, con la vuelta a la titularidad del artiguense Carlos Bueno derrotaron 2-0 a Cerro. A los 20 minutos llegó el primer gol del partido, con zurdazo cruzado de Adolfo Lima: el Fito remató de primera y la puso contra el palo izquierdo de Rodrigo Formento. Ya en el segundo tiempo fue Matías Tellechea el encargado de poner el 2-0, también con remate cruzado y potente.

Es impresionante la campaña de Cerro Largo, y ya no sorprende. Del descenso se olvidó hace rato, llegó como campeón de la B a primera y no solo se meterá en copas internacionales (tiene serias chances de llegar a la Libertadores), sino que aspira a definir el Campeonato Uruguayo. Tiene con qué, puntos le sobran y si se mantiene de esta manera seguirá peleando la Tabla Anual. Lo más cercano que tiene es la definición del Torneo Intermedio, si no llega a la final pega en el palo, porque Plaza le pisa los talones. Campañón.

En Jardines del Hipódromo, literalmente lo madrugaron a Danubio. A los 3 minutos el rochense Guillermo Fratta puso el primer gol de la tarde para Boston River. Y el franjeado no levantó cabeza: Diego Coelho marcó el 2-0 a los 39 y el Boston se fue con la ventaja al descanso. Luego, sobre el cierre, a los 82 minutos, el Rata Diego Martiñones puso el descuento para el local, pero no alcanzó. El Boston, dirigido por Martín García, ya sumó un empate como local en Florida frente a Nacional y esta victoria ante Danubio. Sin dudas, cuatro puntos fundamentales para bancar en la tabla del Descenso. Danubio, por su parte, continúa con su temporada irregular y no logró concretar un buen Intermedio.

A Plaza Colonia le vino como anillo al dedo el Torneo Intermedio. Los patablancas no aflojan y volvieron a ganar como visitantes, 1-0 frente a Fénix en el Parque Capurro. El único gol de la tarde lo hizo el panameño Cecilio Waterman a los 62 minutos de juego, tras un rebote que dio Darío Denis, luego de un zapatazo de Leandro Suhr. Terrible victoria de Plaza para seguir escapándose del Descenso y pensar un poco más allá: ahora está a tres puntos de Cerro Largo en la serie B y en la próxima etapa habrá partidazo ante los arachanes en Colonia del Sacramento.

Nacional, en el Gran Parque Central, fue local frente a River Plate y empató 1-1. El gol darsenero lo marcó Joaquín Piquerez, mientras que el empate lo convirtió Thiago Vecino.

Importantísima victoria de Liverpool en Belvedere frente a Racing, 3-1. El equipo de Paulo Pezzolano no afloja y sigue prendido en la serie B del Intermedio, solo a una unidad de Cerro Largo. Las vueltas de los futbolistas que habían viajado a los Panamericanos fueron fundamentales para Liverpool, pero también el gran partido que jugó Diego Guastavino y la atajada fundamental en un penal de Óscar Ustari cuando estaban 0-0: el golero argentino le contuvo el remate a Nicolás Royón a los 17 minutos.

La tarde tuvo buenos goles, terribles atajadas y tres penales. A los 49 minutos Federico Martínez puso el 1-0 luego de cazar un rebote de un penal que Javier Irazún le atajó a Juan Ignacio Ramírez; a los 54 lo empató Nicolás Sosa, tras una buena jugada de laboratorio; luego, a los 67 Ramírez esta vez sí la mandó a guardar de penal (la falta se la hicieron a Guastavino, que parecía Messi); y a los 73, luego de un contragolpe letal, Federico Martínez de nuevo puso el 3-1. A falta de dos etapas, la serie B está encendida: Cerro Largo es líder, Liverpool está a un punto y Plaza a tres.

Buena victoria de Progreso en el estadio Abraham Paladino. Los tres puntos les permiten a los gauchos llegar a 8 en la serie A, alcanzar la línea de Nacional (y quedar a uno de River, el escolta) y quedar expectantes cuando faltan dos fechas por disputar. En el primer tiempo sacó la ventaja Progreso y luego manejó el partido. A los 30 marcó Danilo Asconeguy, a los 36 minutos Agustín González puso el 2-0 y así se fueron al descanso. A los 50, recién comenzado el segundo tiempo, el argentino Mariano Pavone descontó para la viola, pero el riverense Rodrigo Viega estampó el 3-1 a los 81 minutos.

¡Triunfazo de Wanderers! Primera victoria del bohemio en el Intermedio, y qué triunfo: de atrás, luego de ir perdiendo por tres goles, y en la hora. Aire para el equipo de Román Cuello, que logró ganar su primeros puntos por los goles de Ignacio González, de penal a los 42 minutos, Axel Müller a los 59, Bruno Veglio a los 68 y Federico Barrandeguy a los 89. Tremendo lo de Wanderers. Rampla, que se había puesto 3-0 en 29 minutos (Carlos Núñez a los 19, Delis Vargas a los 25 y Gonzalo Rizzo a los 29). El propio Rizzo vio la tarjeta roja a los 88 minutos, cuando aun estaban empatados 3-3.

Peñarol y Juventud cerraron la etapa en el Campeón del Siglo, con empate 0-0.

En el grupo A Peñarol y River lideran con 9 unidades, mientras que un punto atrás está Nacional, con 8 puntos. Progreso tiene 8 puntos; Juventud trepó a 6; Defensor Sporting y Boston River acumulan 5 y casi no tienen margen de error si quieren llegar a ser primeros y estar en la final; Danubio cierra las posiciones con 1 punto.

La serie B tiene a Cerro Largo puntero con 13 unidades; Liverpool suma 12 puntos; Plaza Colonia tiene 10; hay dos con 6 puntos: Fénix y Racing. Rampla y Cerro tienen 4 y Wanderers sumó 3.

Tablas del Torneo Intermedio

Grupo A

Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS Peñarol 5 2 3 0 9 3 9 River 5 2 3 0 5 3 9 Nacional 5 2 2 1 8 6 8 Progreso 5 2 2 1 8 6 8 Juventud 5 1 3 1 5 5 6 Defensor Sp. 5 1 2 2 7 9 5 Boston River 5 1 2 2 2 6 5 Danubio 5 0 1 4 4 10 1

Grupo B