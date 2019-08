Tabárez reservó 24 jugadores

Óscar Tabárez, entrenador de la selección uruguaya, reservó 24 jugadores que se desempeñan en el exterior de cara a los próximos partidos internacionales que tendrá la celeste, que serán con Costa Rica y ante Estados Unidos. El duelo contra los costarricenses está previsto para el 6 de setiembre en el Estadio Nacional (San José de Costa Rica), mientras que frente a los estadounidenses se jugará el 10 de setiembre en el Busch Stadium de San Luis, Misuri, Estados Unidos. Según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol, el plantel definitivo se dará a conocer en dos semanas, días antes de la partida hacia Costa Rica. Además, en caso de que haya futbolistas del medio local convocados, las citaciones se realizarán oportunamente.

La sorpresa en la reserva es Brian Rodríguez. Será la primera vez que el ex Peñarol, hoy en Los Angeles FC, esté a la orden del Maestro, si es que se confirma su citación; el nacido en Tranqueras pasó por la sub 17 (jugó el Sudamericano en 2017) y la sub 20 (disputó el Mundial este año). 22 partidos y 6 goles son los números de Rodríguez vestido de celeste. Otro Brian, Lozano, vuelve a integrar una lista de preseleccionados, después de que estuviera en los amistosos ante Panamá y Costa Rica, en 2015.

Los reservados son los goleros Fernando Muslera (Galatasaray, Turquía) y Martín Campaña (Independiente, Argentina); los defensas Diego Godín (Internazionale, Italia), José María Giménez (Atlético Madrid, España), Sebastián Coates (Sporting Lisboa, Portugal), Martín Cáceres, Gastón Silva (Independiente, Argentina), Mathías Suárez (Montpellier, Francia), Diego Laxalt (Milan, Italia) y Marcelo Saracchi (Red Bull Leipzig, Alemania); los volantes Nahitan Nández (Cagliari, Italia), Lucas Torreira (Arsenal, Inglaterra), Matías Vecino (Internazionale, Italia), Rodrigo Bentancur (Juventus, Italia), Federico Valverde (Real Madrid, España), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders, Estados Unidos), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Brasil) y Brian Lozano (Santos Laguna, México); y los delanteros Brian Rodríguez (Los Angeles FC, Estados Unidos), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul, México), Edinson Cavani (París Saint-Germain, Francia), Cristhian Stuani (Girona, España), Maximiliano Gómez (Valencia, España) y Luis Suárez (Barcelona, España).