Uruguay perdió 3-0 con Argentina y jugará por el bronce

Uruguay perdió 3-0 con Argentina la semifinal de los Panamericanos Lima 2019. Los dos goles y la expulsión de Emanuel Gularte en el primer tiempo fueron golpes de los que la selección no pudo levantarse. Luego, sobre el cierre del partido, los argentinos sellaron el 3-0. La celeste no podrá ir por el oro pero jugará por la medalla de bronce este sábado a las 19.30 frente a México, que en la otra semifinal perdió con la Honduras de Fabián Coito por penales luego de empatar 1-1 en los 120 minutos.

A los 5 minutos, Adolfo Gaich, ganándole a Sebastián Cáceres adentro del área y anticipándose a la salida de Santiago Mele, puso el 1-0. La pelota era difícil de contener para la defensa uruguaya, porque el centro que había venido desde el sector derecho del ataque argentino se desvió en Bruno Méndez y descolocó a los celestes. Gaich, el goleador del torneo, estuvo muy atento y atacó la pelota para mandarla adentro.

A los 12 lo tuvo Darwin Núñez de cabeza, pasó muy cerca. Al toque, de tiro libre, también Núñez estuvo a nada de empatarlo: el remate de derecha pegó en la barrera y desacomodó al golero de Argentina. El equipo de Gustavo Ferreyra fue y fue, Argentina cortó con muchas faltas, y en una contra por derecha mandó la pelota al área y se encontró con un penal (rebotó en la mano de Méndez tras el remate de Gaich) que a los 29 minutos Carlos Valenzuela, pinchándola de manera exquisita, cambió por gol para el 2-0. Encima, a los 33 Emanuel Gularte le dejó la planchita arriba a Gaich y recibió la tarjeta roja de manera directa: todo mal.

En el segundo tiempo Uruguay no encontró su llave: Leonardo Fernández. El 10, sin dudas la figura celeste en el torneo, no apareció en coordinación con sus compañeros y tampoco pesó a nivel individual. No fue el mejor partido de la selección, además, Argentina, con la ventaja, se defendió y manejó bien los tiempos, sobre todo en la segunda parte, momento en que mostró a un golero segurísimo como Facundo Cambeses. Pero habría más alegrías albicelestes, porque Adolfo Gaich cazó un rebote adentro del área y estampó el 3-0 en el score a los 85 minutos.

No pudo ser esta vez, y Uruguay no repetirá el oro panamericano que consiguió en Toronto 2015 (y en 1983). Igualmente, la selección buscará la medalla de bronce, presea que obtuvo en Guadalajara 2011.

Detalles

Cancha: Estadio San Marcos de Lima. Juez: Wagner Magalhaes (Brasil).

Uruguay (0): Santiago Mele; Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Emanuel Gularte, Maximiliano Araújo (74′ Juan Ignacio Ramírez); Francisco Ginella, Facundo Waller, Federico Martínez (65′ Martín Barrios), Joaquín Piquerez (38′ Gastón Álvarez); Leonardo Fernández y Darwin Núñez.

Director técnico: Gustavo Ferreyra.

Argentina (3): Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Facundo Medina, Joaquín Novillo, Aaron Barquet; Fausto Vera, Santiago Colombatto, Nicolás González, Carlos Valenzuela; Adolfo Gaich y Agustín Urzi.

Director técnico: Fernando Batista.

Goles: 6′ y 85′ Adolfo Gaich (A), 29′ Carlos Valenzuela (A).

Expulsado: 34′ Emanuel Gularte (U).