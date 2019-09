Arrancó la fase de grupos de la Champions League

El mapa futbolístico europeo comenzó a completar su temporada en todas las canchas. Ya empezadas las ligas, también con partidos a nivel de selecciones con vistas a la futura Eurocopa, ahora fue el turno del campeonato más importante de clubes, la Champions League.

De todos los partidos que se jugaron el martes, el resultado más llamativo fue la derrota del actual campeón, Liverpool. Los ingleses visitaron Italia y perdieron 2-0 ante Napoli. Sorpresa también fue la victoria de Valencia como visitante en Londres. Con gol de Rodrigo, el equipo ché le ganó 1-0 a Chelsea. Maximiliano Gómez fue suplente en Valencia e ingresó a los 70 minutos por el francés Kevin Gameiro.

Quienes no pasaron del empate fueron Borussia Dortmund y Barcelona. Con Luis Suárez en la cancha, acompañado un rato por Lionel Messi, que ingresó desde el banco, catalanes y alemanes empataron 0-0 con Dortmund. Marc ter Stegan, arquero del Barça, le atajó un penal a Marco Reus.

Uno de los primeros partidos fue en Milán, donde el Inter de Diego Godín y Matías Vecino no pasó del empate ante el Slavia Praga checo. Es más, los italianos no perdieron porque en tiempo de descuento Nicolò Barella puso el 1-1. El gol inicial lo metió el nigeriano Peter Olayinka. Godín y Vecino estuvieron en el banco de suplentes y no vieron minutos.

En otros resultados, Red Bull Salzburg goleó 6-2 a Genk, Ajax venció 3-0 a Lille, mientras que Leipzig le ganó a Benfica en Portugal 2-1 y Lyon empató con Zenit 1-1.

Miércoles de cancha

La primera fecha continúa por el resto de los grupos. Hay partidos que pueden tener uruguayos en la cancha. Uno de ellos es Brujas-Galatasaray, encuentro que se jugará a las 13.55. Con los belgas está Federico Ricca, mientras que con los turcos el arquero es Fernando Muslera. A esa misma hora pero en Grecia se enfrentarán Olympiacos y Tottenham.

El grueso de actividad será a las 16.00: Bayer Leverkusen recibirá a Lokomotiv en Alemania; PSG, sin Edinson Cavani, tendrá la visita de Real Madrid, tal vez con Federico Valverde en la convocatoria; Bayern Munich tendrá la visita de Estrella Roja; el Shakhtar ucraniano recibirá al campeón inglés, Manchester City; Dinano Zagreb hará lo mismo con Atalanta.

El partido más atrayente será Atlético Madrid-Juventus. Partidazo en el Wanda Metropolitano, entre dos equipos que siempre están entre los favoritos. José María Giménez y Rodrigo Bentancur son potenciales oponentes.