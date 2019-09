Básquetbol: España campeón del Mundial China 2019

Con una gran demostración de básquetbol, sostenida con un muy buen trabajo colectivo, más los rendimientos individuales que acostumbra, España venció 95-75 a Argentina y se consagró como nuevo campeón mundial, segundo título tras el obtenido en Japón 2006. La selección española dominó el juego de principio a fin. La intensidad defensiva para no dejar mover a Luis Scola fue fundamental. Bien encerrado con cambios y ayudas permanentes, el pivot no pudo incidir en la pintura. Sin él, el funcionamiento colectivo albiceleste no rindió.

Muy por el contrario, del otro lado de la cancha Argentina no pudo con España. Los europeos tomaron ventajas desde el arranque: Ricky Rubio ordenó, Sergio Llull estuvo al mejor nivel, los de abajo rindieron con puntos y rebotes de ataque, lo que, sumado a la profundidad de la banca –que logró que el equipo no perdiera intensidad–, cimentó la victoria del campeón. El goleo repartido de los españoles habla por sí solo: Rubio convirtió 20 puntos; Llull, 15; Marc Gasol, 14; Rudy Fernández, y Juancho y Willy Hernangómez, 11.

En el partido por la medalla de bronce, Francia venció a Australia 67-59. En el equipo galo el goleador fue Nando de Colo, con 19 unidades; por el lado australiano el goleo estuvo repartido entre Joe Ingles, quien marcó 17 puntos, y Patty Mills, que anotó 15. Serbia se quedó con el quinto puesto, luego de derrotar a República Checa 90-81, mientras que Estados Unidos venció a Polonia 87-74 y terminó el Mundial en la séptima posición.

Semifinales de El Metro

Con Miramar en la Liga Uruguaya de Básquetbol, porque ganó el único ascenso directo, el resto de El Metro se juega la ropa con la segunda chance. Los cuatro mejores, que llegaron a las semifinales, ya pusieron en el aire la naranja y, entre lunes y martes, jugarán por subir.

Los primeros en enfrentarse esta noche serán Colón y Peñarol, a las 20.30 en el gimnasio de los tricolores. El carbonero va adelante en el mano a mano al imponerse 70-67 en el arranque. Como en toda serie al mejor de tres, la cosa es bien clara: si Peñarol gana esta noche, avanzará a las finales del torneo, una situación para la que el aurinegro se preparó desde el día uno; ahora cuenta con Edgardo Kogan al mando y con el dominicano Juan Guerrero, que se convirtió en figura desde que llegó. Colón, muy por el contrario y con el saldo en contra, está obligado a ganar para forzar el tercer y último encuentro por un lugar en la definición. El verde se movió rápido y, tras la baja por lesión de su extranjero, Chris Shields (rotura del tendón de Aquiles), contrató a Nicolás Catalá, quien debutará este lunes.

No hay margen, porque están un partido adelantados, en Cordón-Unión Atlética. Ambos empezaron antes su zona semifinal y ya están 1-1, luego de que, después de cuatro alargues, la UA empatara la serie y forzara el tercer y último match. Ambos se enfrentarán el martes a las 21.15 en el gimnasio de Cordón, en un partido al que podrán ingresar sólo parciales de los de la calle Galicia.