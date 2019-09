Comenzó la fase de grupos de la Champions League

Tras la larga y disputada fase de eliminación en el máximo torneo europeo –que no fue una, sino que fueron tres fases de clasificación más un play off posterior, todo para definir seis equipos–, el martes fue el día señalado para que empiece a rodar la pelota por los grupos de la Champions League.

Uno de los primeros partidos fue en Milán, donde el Inter de Diego Godín y Matías Vecino no pasó del empate ante el Slavia Praga checo. Es más, los italianos no perdieron porque en tiempo de descuento Nicolò Barella puso el 1-1. El gol inicial lo metió el nigeriano Peter Olayinka. Godín y Vecino estuvieron en el banco de suplentes y no vieron minutos.

El otro juego que abrió la fase de grupos fue Lyon-Zenit y también igualaron 1-1. El iraní ardar Azmoun adelanto a los rusos y el holandés Memphis Depay, de penal, puso cifras definitivas.

A las 16.00, el Valencia de Maximiliano Gómez visitará al Chelsea inglés. En ese mismo horario, el Barcelona de Luis Suárez visitará a Borussia Dortmund, Napoli recibirá al actual campeón, Liverpool, Ajax hará lo propio con Lille y Benfica tendrá la visita de Leipzig. En este último equipo se desempeña el volante ex Danubio y ex River Plate argentino Marcelo Sarachi. y Red Bull Salzburg-Genk (16.00).