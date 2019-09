El delantero español Xisco llegó a Peñarol

La transferencia de la que tanto se habló –sobre todo de los aspectos extrafutbolísticos– arribó a Montevideo ayer de mañana. Francisco Xisco Jiménez Tejada es jugador de Peñarol. El español, de 33 años, nacido en Santa Ponsa, Mallorca, se incorporó al plantel carbonero y ya entrenó a las órdenes de Diego López. “Todas las opiniones que he tenido han sido positivas. Vengo a un grandísimo club, no sólo a nivel nacional, sino que muy conocido a nivel internacional. Es un orgullo poder estar aquí, poder tener esta bonita oportunidad para abrir un poco el mundo y vivir una experiencia nueva”, dijo el atacante en el aeropuerto de Carrasco. Su último club fue Osasuna, en la segunda división de la Liga Española, pero en su carrera se ha desempeñado también en Muangthong United de Tailandia; Córdoba, Mallorca, Racing de Santander y Deportivo La Coruña, los cuatro de España; y en Newcastle United de Inglaterra. “Llevo sin competir desde que acabó la Liga Española, pero trabajé todo el verano por mi cuenta y también con mi equipo en mi ciudad, pero obviamente no tengo nivel de competición profesional desde hace unos meses”, sostuvo cuando llegó a Uruguay. El 8 de junio de este año jugó por última vez. “En mis expectativas está ponerme a la orden del técnico lo antes posible y, a nivel individual y colectivo, aportar lo máximo para ayudar al equipo en todo lo que pueda para intentar conseguir los objetivos del club”, agregó.

Comienzo tienen las cosas

El Torneo Clausura, último campeonato de la temporada del Uruguayo, empezará a jugarse este fin de semana. La Anual y el Descenso ya tomaron color, y en este período final del año se definen el campeón, los descendidos y los clasificados a las copas internacionales.

El sábado habrá partidos a las 16.00 y el de cierre será a las 19.00. En la primera franja habrá tres encuentros: Cerro y Racing jugarán en el Parque Viera (los villeros tienen el Tróccoli suspendido y además sus hinchas no podrán asistir a la cancha, sólo podrán ir los socios de la escuelita, que tendrán la entrada a 100 pesos); el partidazo de la tarde lo jugarán River Plate y Wanderers en el Parque Saroldi: hay clásico en el Prado. Bien cerca, en el Parque Capurro, Fénix recibirá a Juventud; Peñarol y Defensor Sporting cerrarán la jornada en el Campeón del Siglo, con televisación de VTV.

El domingo habrá más. A las 16.00 se verán las caras Danubio y Cerro Largo en el estadio Jardines del Hipódromo (VTV); Progreso recibirá a Rampla Juniors en el estadio Abraham Paladino; y Plaza Colonia será local con Boston River en el Parque Prandi de Colonia del Sacramento. Para el cierre del fin de semana quedó otro gran partido entre el campeón del Intermedio, Liverpool, y Nacional, que lo recibirá en el Parque Central a las 19.00.