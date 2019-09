Empieza a definirse el segundo ascenso de El Metro

Esta noche comienza a definirse qué equipo bajará a la Divisional Tercera de Ascenso, porque empiezan los play out para evitar el descenso. Verdirrojo y Welcome se enfrentarán con un único objetivo: quedarse en El Metro. Los del Cerro y la W jugarán a las 20.15 en la cancha de Colón al mejor de tres partidos; no podrán asistir hinchas de Verdirrojo.

En lo que respecta a los play off, este lunes también habrá básquetbol porque resta conocer uno de los semifinalistas. El viernes Colón le ganó con comodidad a Larre Borges en el gimnasio de Welcome. Fue una victoria clarísima de la verde, 111-83. Con la victoria Colón empató la serie de cuartos de final 1-1, y se volverán a enfrentar con Larre esta noche a las 20.15 en la Unión.

El viernes Cordón derrotó a Danubio en el gimnasio de Bohemios y se metió en semis. Fue tremenda la victoria albiceleste, porque cuando faltaban dos minutos para el final perdía por 13 puntos y puso un parcial de 15-2 para forzar el alargue (73-73), período en el que fue superior y terminó ganando 91-82. Los otros dos que se clasificaron son Peñarol y Unión Atlética, que el sábado ganaron sus partidos a 25 de Agosto y Tabaré, respectivamente. La victoria carbonera sobre 25 fue cómoda: 85-59. La UA también ganó con claridad, como visitante en el Parque Batlle, por un marcador de 71-56.

Cordón enfrentará en la próxima fase a Unión Atlética, mientras que Peñarol espera por el ganador de Larre Borges-Colón. Las dos series empezarán 0-0.