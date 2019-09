Los Teros perdieron ante Georgia

El domingo Los Teros jugaron su segundo partido en la Copa del Mundo de Rugby Japón 2019. Luego del debut con victoria histórica ante Fiji, la selección celeste fue superada por su rival de turno, Georgia. Ganaron los europeos 33-7.

Lo mejor de los celestes fue el primer tiempo. Estando 12-0 abajo tras dos anotaciones de los georgianos, Uruguay se puso 12-7 tras conversión de Andrés Vilaseca más la patada de Felipe Berchesi adentro.

Georgia, que tuvo dos días más de descanso para preparar el partido, salió con todo en el complemento, dispuesto a hacer notar la supremacía física que el pasar de los minutos le daría. En diez minutos la selección europea apoyó dos tries y puso la pelota entre los palos para distanciarse 26-7. Antes del minuto 60 llegó el try que dio el resultado final. Esteban Meneses buscó con cambios regenerar el juego, pero no pudo en los veintipocos minutos que restaron.

Meneses, en conferencia de prensa posterior al encuentro, aportó su visión del juego. “Fue el partido que en lo físico esperábamos. Apenas arrancó el segundo tiempo se nos complicó para salir de nuestro campo y ellos empezaron a tener lines y scrums en nuestro campo y nos marcaron puntos. En los primeros 15 minutos del segundo tiempo fue cuando nos quebraron. No estoy contento con el resultado. No tuvimos la pelota y lo que más nos costó fue la salida del campo propio. Georgia fue muy bueno con el scrum, el line y el maul”, dijo el DT.

Tabla y canchas

Los Teros quedaron cuartos con 4 puntos. El grupo lo lidera Gales con 9 con dos victorias en dos encuentros, la última ante Australia, en la previa la favorita para ganar la llave. Los australianos quedaron con 6 unidades, una más que Georgia. Último está Fiji con 2.

La celeste volverá a jugar el sábado 5: durísimo encuentro ante Australia. El último partido de Los Teros será el 13.