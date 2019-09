Tras la victoria de los Teros, sigue el Mundial de rugby

La Copa del Mundo de Rugby Japón 2019 se sigue jugando en 12 ciudades del país asiático. Hoy a las 4.45 jugarán Italia y Canadá, mientras que a las 7.45 Inglaterra enfrentará a Estados Unidos. Los partidos se pueden ver por ESPN. Mañana habrá día libre, por lo que no habrá partidos.

Historia

La selección uruguaya, Los Teros, debutó en la madrugada de ayer, en una presentación que no podría haber sido mejor. La victoria de Uruguay sobre Fiyi fue 30-27, en un partido emocionante hasta el final. Santiago Arata apoyó un try y luego Felipe Berchesi logró la conversión; el mismo Berchesi volvió a convertir luego de los tries apoyados por Manuel Diana y Juan Manuel Cat. Además, Berchesi convirtió tres penales más. Fue el tercer triunfo mundialista de Uruguay en su historia: al de esta edición de 2019 hay que sumarle los triunfos sobre España en 1999 y Georgia en 2003.

Uruguay integra el grupo D junto a Fiyi, Georgia, Australia y Gales. El siguiente rival será Georgia, el domingo en Kumagaya a las 2.15; luego, el 5 de octubre los celestes jugarán con Australia en Oita (2.15) y cerrarán la fase de grupos el 13 de octubre frente a Gales en Kumamoto a las 5.15. También este domingo, pero a las 4.45, jugarán Australia y Gales, selecciones que debutaron con victorias sobre Fiyi y Georgia, respectivamente.

Pasaron 16 años antes de que Uruguay volviera a conseguir una victoria en un Mundial, y la alegría y la emoción de los jugadores repicó por todos lados. “Estoy muy orgulloso de mi país. Estamos preparando este partido desde hace cuatro años”, dijo el capitán de Los Teros, Juan Manuel Gaminara, una vez finalizado el encuentro.