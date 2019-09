Uruguay juega con Costa Rica: el partido lo producirá AUF TV

Uruguay jugará esta noche con Costa Rica en el Estadio Nacional, en San José, a las 23.00. Este será el primero de los amistosos que disputará la celeste en estos días. El segundo partido correspondiente a la fecha FIFA lo jugará el martes a las 22.00 con Estados Unidos en el estadio Busch de St. Louis. La terna arbitral de esta noche será jamaiquina: Daneon Parchment, Nicholas Anderson y Ojay Duhaney.

Los convocados son los arqueros Fernando Muslera y Martín Campaña; los defensas Sebastián Coates, Martín Cáceres, José María Giménez, Gastón Silva, Diego Laxalt, Giovanni González y Matías Viña; los volantes Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nahitan Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Marcelo Saracchi, Brian Lozano, Giorgian de Arrascaeta y Brian Rodríguez; y los delanteros Jonathan Rodríguez, Maximiliano Gómez y Darwin Núñez.

Tabárez no podrá encontrarse con un viejo conocido, Gustavo Matosas, quien hasta hace tan sólo unas horas era el entrenador de la selección costarricense. El uruguayo, en una conferencia de prensa, renunció a su puesto: “No me siento productivo, a veces parece que estoy de vacaciones, recibo a los jugadores cada dos meses”. Y agregó: “Me voy agradecido por todo lo que me dieron, el trato que tuvieron conmigo durante este tiempo fue excepcional”. Matosas estuvo 11 meses en la selección de Costa Rica y continuará con su carrera en San Luis de México; la federación aceptó su renuncia y comunicó que el partido de hoy será dirigido por Douglas Sequeira. El plantel de los ticos tiene, entre otros, al golero ex Real Madrid Keylor Navas, que acaba de firmar con el Paris Saint-Germain de Edinson Cavani. Hace 12 partidos que Costa Rica no pierde como local: ganó nueve encuentros y empató tres.

Es con AUF TV

La selección podrá verse por streaming. AUF TV producirá la señal por primera vez en un partido de la selección mayor, con el relato de Rodrigo Romano. El canal de la Asociación Uruguaya de Fútbol ya había incursionado en las transmisiones futboleras con la cobertura de un amistoso que jugó la selección sub 15, con el clásico femenino del Torneo Apertura entre Peñarol y Nacional que le dio el título a las carboneras en el Parque Central, y desde hace unas semanas con la Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

El canal de la AUF negoció con Vera TV y confirmó que la encargada de aportar la transmisión vía streaming será la plataforma de Antel. En los próximos días se sabrá qué empresa televisará los partidos de Uruguay como local en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022. La Comisión de Derechos Audiovisuales recibió tres ofertas.