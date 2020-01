Actividades en el estadio Arenas del Plata

Ya es un clásico del verano el coqueto escenario montado sobre la playa de Pocitos, que reúne a varios deportes sobre la arena, además de actividades que son provechosas para la comunidad. Un estadio que fue levantado en la década del 90, donde el programa Playas empieza a desplegarse tomando en cuenta que hay un cambio en la actitud de los usuarios. Había gente que no solamente iba a la playa a descansar, ya que en distintos horarios había un universo de personas que querían participar como espectadores o protagonistas de actividades recreativas. Ese programa identificó un lugar para concentrar las actividades competitivas.

El Arenas del Plata dio sus primeros pasos en los primeros Juegos Suramericanos de playa, promovidos por nuestro país ante Odesur. El estadio concentra el grueso de las actividades competitivas de las playas de Montevideo, es un lugar protegido de los vientos y es el espacio más ancho de la costa capitalina. Permite tener el espacio necesario para las medidas reglamentarias de todos los deportes. “La construcción del estadio es parte de una decisión política de promover las disciplinas de playa. Antes se practicaba voley y fútbol, pero luego llegó el handball, con buen nivel, y el rugby. La durabilidad y adecuación del estadio es parte de esos deportes. Además, el estadio siempre fue un punto de realización de espectáculos culturales, sobre todo en los espacios nocturnos”, comentó a Garra Fernando Cáceres, secretario nacional del Deporte.

Desde diciembre se iniciaron los diversos programas, con una intensa agenda de fútbol infantil, que arranca todos los días desde las 16.30 y va hasta las 18.30. Los chiquilines -que se arriman desde clubes de baby fútbol- deben adaptarse a jugar en la arena, con otras reglas y en un deporte que implica otras lógicas respecto a lo que están acostumbrados. Por ejemplo, la pelota es muy difícil de trasladar. Este torneo también le da la posibilidad a varios pibes de distintos barrios de Montevideo de arrimarse a la playa. Fernando Cáceres agrega que las actividades de playa siempre combinaron el deporte, la recreación y la cultura. “Hay una agenda muy elaborada, pensada, que tiene un uso permanente durante la temporada. La administración de ese espacio antes era municipal, y desde hace 15 años fue cedido en uso a la Secretaría Nacional del Deporte, que lo usa con la secretaria de deporte de la intendencia y el programa 'Uruguay a toda costa'. Una aspiración de siempre fue la de dejar un estadio de manera permanente en la playa, pero hay alguna dificultad en el sentido de que las playas tienen certificación ISO, y se impide instalar estructuras que afecten el medio ambiente ya que comprometen la certificación de calidad. Sería deseable que la ciudad contara con un escenario permanente; se pensó en modelos náuticos, o que fueran amigables con el entorno”.

Además, Cáceres considera que el espacio ya está consolidado definitivamente, porque cada año hay una gran cantidad de entidades, ligas y programas culturales que se apropian de ese sector, por lo que es deseable que siga en funcionamiento.

Pase y vea

Desde hace cinco años el fútbol organizado por la AUF es lo más destacado en el Arenas del Plata. Este año habrá 13 equipos jugando el campeonato y buscando un lugar en la Copa Libertadores de América que se disputará en Rosario: Cerrito, Bella Vista, Racing, Progreso, Danubio, Wanderers, Fénix, Rampla Juniors y Albion, Malvín, Deportivo Rodó y Keguay. Hoy se sorteará el fixture del torneo, que tendrá tres grupos. “Año a año crece el entusiasmo: este año vamos a jugar 73 partidos, hay un crecimiento grande del deporte. La mayoría de los jugadores ya vienen jugando, vienen otros desde futsal y ex jugadores. Este año autorizamos a que jugasen solo dos jugadores de la selección para cada club, para abrir el abanico. Lo mismo con los extranjeros, que es algo que potencia y mejora la liga. Por eso dejamos solo dos por equipo”, comentó a Garra Kevork Kouyoumdian, presidente de AUF fútbol playa.

Otro de los grandes destacados en verano es el beach voley, un deporte que se hace muy atractivo de ver y en el que Uruguay muestra un buen nivel. Se desarrollará el Circuito Nacional 2020 en las categorías sub 19 y sub 16, en masculino y femenino, y comenzará el sábado. Aquellos interesados en inscribirse lo pueden hacer por 650 pesos. El domingo será el circuito de mayores, también en ambas ramas, con un costo de 750 pesos la inscripción. Luego la actividad en sub 19 y mayores retoma el fin de semana del 25 y 26 de enero con una nueva etapa. A su vez, se jugará en febrero una fase de la Continental Cup, clasificatoria a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con la presencia de Colombia, Venezuela, Chile y Uruguay.