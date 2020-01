Comenzó el campeonato de fútbol playa en el Arenas del Plata

Giró la guinda fluorescente en las arenas de Pocitos sobre el Río de la Plata montevideano. Ayer de tarde el vigente campeón, Racing, salió a escena frente a uno de los equipos debutantes: Wanderers. Fue empate 5-5 en el tiempo reglamentario, pero los de Sayago fueron superiores en el tiempo complementario y se llevaron el partido por un tanteador de 7-5, con lo que sumaron dos puntos. En otro de los partidos de la serie A Fénix derrotó 7-4 a Albion y sumó de a tres. Tuvo libre Cerrito. También hubo un partido por la serie B, en el que Bella Vista goleó a Rodó 12-6. Hoy la actividad tendrá el duelo entre Rampla Juniors y Progreso por la serie B, y el cruce entre Malvín y Danubio (otro debutante) y Keguay ante Nático por la serie C.

Recordemos que en fútbol playa se juega a dos etapas con 13 equipos divididos en tres grupos. La primera, denominada Clasificatorio, será de todos contra todos en cada grupo y avanzarán los dos mejores de la tabla para jugar el campeonato uruguayo, en régimen de Apertura y Clausura. Los ganadores de cada torneo jugarán una final para definir el campeón y el clasificado a la próxima Copa Libertadores, que se jugará este año en Rosario (Argentina). Los restantes equipos jugarán el torneo Competencia, en régimen de todos contra todos. A su vez el campeón y el vice de este torneo podrán sumarse al Clausura de los mejores equipos. Es bueno aclarar que no hay tabla anual y que los equipos que ganen el partido en el tiempo reglamentario (tres tiempos de 12 minutos) se llevan tres puntos, si lo hacen en alargue se llevan dos y por penales uno.

El torneo cuenta con varios ex jugadores profesionales de la competencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Juan Pablo Rodríguez, ex Racing, Cerro, Defensor Sporting y Nacional, entre otros, contó a Garra que estos torneos ayudan a los ex jugadores a sentirse vigentes. “Te hace sentir que estás como para jugar. La experiencia del fútbol 11 no tiene nada que ver con la del fútbol playa, pero obviamente el poder de adaptación del que fue profesional hace que vayas y seas uno más. Te sentís como si estuvieras en actividad, a pesar de que no es tu zona. Tu experiencia hace que te adaptes y que vivas los partidos. Les pasa a otros ex jugadores, y hablábamos de la adrenalina que se genera. Es lindo ese sentimiento. Volver a calentar, la competencia y lo que se genera. Gracias a la técnica y a la adaptación a las posiciones, podés llevarla bien aunque no seas un jugador de fútbol playa. Al ser amateur lográs que se disfrute mucho más. Es una actividad muy linda, a pesar de que duramos poco porque la arena te deja sin piernas enseguida”, opinó el jugador del vigente campeón.

Tirate

El fin de semana también se jugó el circuito nacional 2020 de vóley playa. Hans Haniball y Gastón Baldi vencieron en la final a Marco Cayrús y Lucas Mocellini en mayores masculino. El sábado se jugaron el sub 16 y el sub 19, con más de 20 duplas en masculino, entre ellas varias de Maldonado, San José, Colonia, Tacuarembó y las de Montevideo. En sub 16 fueron campeones Alejo Divenuto y Agustín Gonzales, en sub 19 Diego Pérez y Gonzalo Rivas, en varones, y Ana Mazzei y Guillermina Hernández en mujeres. Participaron equipos de la selección y juveniles con proyección. “El nivel en juveniles es bastante parejo en el torneo masculino, mientras que en el femenino cuesta un poco más. Intentamos captar jugadoras desde la modalidad indoor para que se arrimen a la playa. El nivel en masculino tiene a las duplas que llegaron a la final en un gran nivel. Tenemos mucha esperanza en la dupla que forman Haniball y Baldi, pensando en liderar en la región”, comentó a Garra Ismael Perdomo, presidente de la comisión de vóley playa. La próxima actividad será el 25 y el 26 de enero.