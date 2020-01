Copa Nacional de Selecciones: fuerza interior

Empieza uno de los torneos más lindos de nuestro país: la Copa Nacional de Selecciones de la Organización del Fútbol del Interior. El campeonato del interior, el fútbol de la OFI, así, liso. Son 29 las selecciones de ligas que esta temporada jugarán por la copa más linda: Paysandú, Guichón, Salto, Ligas Agrarias de Salto, Artigas, Bella Unión, Rivera, Tacuarembó, Fray Bentos, Young y Carmelo (todos ellos por el Litoral); Paso de los Toros, Durazno, Sarandí del Yí, Flores, Colonia, San José, Ecilda Paullier, Florida, Sarandí Grande y Canelones (por el Sur); y Maldonado, Zona Oeste de Maldonado, Canelones del Este, Minas, Cerro Largo, Rocha, Treinta y Tres, Batlle y Ordóñez, Cerro Chato y Vergara (por el Este). Todas ellas buscarán ganar los títulos en cuestión, primero el de su correspondiente zona para después definir el título de mejor del interior.

El Litoral será el primer campeonato en empezar en su categoría absoluta –este sábado-, dado que Tenfield, que por segunda temporada consecutiva se hizo de los derechos de televisación, ha elegido el partido entre Artigas y Rivera para que empiece a las 20.00 y sea televisado. Ese encuentro se jugará en el Matías González de Artigas, mientras que el otro juego de la serie será en Baltasar Brum, que dista 70 kilómetros de Bella Unión, entre la selección norteña y Tacuarembó. La serie B también tendrá un televisado: en el Dickinson se enfrentan Salto y Ligas Agrarias. Este partido será transmitido en directo el domingo a las 20.00. El otro enfrentamiento de esta serie es el de Paysandú y Guichón en el estadio Artigas sanducero. La serie C empieza con un único partido: Young-Carmelo en el Juan Antonio Lavalleja de Young.

Como el Litoral y el Este, el Sur comenzará su actividad el sábado. Tendrá como plato fuerte el histórico Canelones-Florida por la serie C, que será televisado por Tenfield a través de VTV en el complejo horario de las 22.15. En realidad el primer partido de selecciones absolutas corresponderá a la serie B, y será a las 21.35 en el estadio Casto Martínez Laguarda de San José, donde Ecilda Paullier enfrentará a Colonia. En la serie A, en el Juan Ramón Carrasco, la selección de Sarandí del Yí recibirá a Durazno a las 22.00, mientras que en el Omar Odriozola de Paso de los Toros la selección isabelina jugará contra Flores a las 22.00.

Del Este hablamos, también empieza este sábado en tres escenarios no tan habituales. El campeón Canelones del Este empezará a defender el título jugando en el departamento de Florida, en el Felipe Maqueira de Fray Marcos, enfrentando a las 22.00 a la selección de la Liga de Fútbol de Minas. También el sábado y a las 22.00 se jugará el clásico entre Cerro Largo y Treinta y Tres. Esta vez no será en el estadio Arquitecto Ubilla de Melo –que están reparando para la Copa Sudamericana– sino en el Salesiano. Por último, el escenario más repetido de estos no tan habituales es el Manuel Alcides Fuentes de Cerro Chato, donde los locales, a las 21.00, recibirán a Nico-Batlle. El domingo será el estreno de los televisados del Este, dado que Tenfield dispuso que en el Álvaro Pérez de San Carlos, a las 22.15, la Liga Mayor de Maldonado reciba a Zona Oeste de Maldonado.