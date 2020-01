Deportes en el Arenas del Plata

Uno de los clásicos del verano en la capital es el deporte jugado en la playa, más precisamente en Pocitos, en el estadio Arenas del Plata. Handball, beach vóley y desde hace cinco años el fútbol organizado por la AUF son parte de lo más destacado: tirate que hay arenita. Este año habrá 13 equipos jugando el campeonato y buscando un lugar en la Copa Libertadores de América que se disputará en Rosario: Racing, Wanderers, Cerrito, Fénix y Albion integran la serie A; Bella Vista, Rodó, Progreso y Rampla Juniors conforman la serie B; mientras que Malvín, Danubio, Náutico y Keguay están en el grupo C. La actividad futbolera comienza este domingo a las 18.00.

Otro de los grandes destacados en verano es el beach vóley, un deporte que se hace muy atractivo de ver y en el que Uruguay muestra un buen nivel. Se desarrollará el Circuito Nacional 2020 en las categorías sub 19 y sub 16, en masculino y femenino, y comenzará este sábado. Aquellos interesados en inscribirse lo pueden hacer por 650 pesos. El domingo será el circuito de mayores, también en ambas ramas, con un costo de 750 pesos la inscripción. Luego la actividad en sub 19 y mayores retoma el fin de semana del 25 y 26 de enero con una nueva etapa. A su vez, se jugará en febrero una fase de la Continental Cup, clasificatoria a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con la presencia de Colombia, Venezuela, Chile y Uruguay.