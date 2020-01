El 7 de febrero arranca el Apertura

Van tomando forma los equipos para la temporada 2020 del Campeonato Uruguayo. El arranque del torneo será el viernes 7 de febrero con los equipos que juegan la Copa Sudamericana y sus respectivos rivales. Esto quedó estipulado luego del último Consejo de Liga, aunque River Plate, Plaza Colonia y Liverpool plantearon postergar una semana el inicio por su debut copero. Mañana habrá un nuevo Consejo de Liga y se oficializará el debut para esa fecha, digitando los partidos de estos tres equipos.

El arranque oficial de la temporada será el 1º de febrero con la final de la Supercopa uruguaya entre Nacional y Liverpool en el estadio Centenario, a pesar de que había una idea inicial de ir a Maldonado. Ese día también se hará el sorteo del fixture, que tendrá Apertura y Clausura, más el Intermedio a mitad de año. A su vez, la Asociación Uruguaya de Fútbol implementará este año la Copa Uruguay, que se juega en varias rondas entre equipos de la Organización del Fútbol del Interior, la Segunda División Amateur, la B y la A.

Peñarol es el que más se mueve en este período de pases. Este martes cerró la llegada de una de las novelas del verano: Joaquín Piquerez. El volante de 21 años, formado en Defensor Sporting, llega procedente de River Plate, aunque recién se sumará al equipo cuando finalice el Preolímpico de Colombia, porque es uno de los 23 futbolistas de Gustavo Ferreyra. Piquerez, lateral o volante por la izquierda, llega al aurinegro tras firmar contrato por tres años y su nuevo club adquirió 33% de su ficha. El jugador se mostró contento y aseguró: “Es un compromiso y una responsabilidad muy grande. Estoy adaptado y lo voy a cumplir de la mejor manera. Hay un plantel muy competitivo, me veo bien en el esquema y me siento cómodo. En las dos posiciones me siento bien. Creo que será una experiencia única e inolvidable”.

Además, Peñarol ya acordó la llegada de David Terans, quien pasó la revisión médica y se incorporará esta semana, a préstamo por un año desde Atlético Mineiro. Terans, de 25 años, es un típico enganche, con llegada y gol, que jugó en Rentistas, Danubio y Santiago Wanderers. Por otra parte, hay dos negociaciones que están encaminadas y casi confirmadas. Una es la del volante chileno Christian Bravo, que firmará contrato esta semana y se incorporará al equipo. Bravo, de 26 años, fue citado a la selección chilena en algunas oportunidades y pasó por el fútbol croata y español, además del de su país.

La otra negociación, que data de hace días, es la de Gary Kagelmacher, que está jugando en KV Cotrique de Bélgica. El zaguero de 31 años estuvo muy cerca de venir en el verano pasado con Diego López, pero en esa ocasión no hubo acuerdo. Surgido en Danubio, pasó por Real Madrid Castilla –estuvo en algún partido del equipo merengue top–, la selección sub 20 del Mundial de Canadá en 2007 (con Luis Suárez, Edinson Cavani y Martín Cáceres, entre otros), Beerschot AC de Bélgica, Mónaco y Valenciennes de Francia, 1860 Munchen de Alemania y Maccabi Haifa de Israel. El zaguero llegaría a Los Ángeles directamente desde Bélgica para incorporarse a la pretemporada.

Los mirasoles entrenarán hoy en doble horario y el jueves sólo de tarde y luego atenderán a la prensa. De noche viajarán 26 futbolistas a Estados Unidos para continuar la preparación. El 22 de enero tendrán su primera prueba al enfrentar a puertas cerradas a Seattle Sounders, equipo campeón de la MLS, en el que juega Nicolás Lodeiro. El 25 de enero jugarán, en este caso con público, un amistoso con Los Ángeles FC, equipo en el que juega Brian Rodríguez.

Para Nacional el panorama es distinto porque ha sumado un solo jugador, Ayrton Cougo, y ya tuvo su primera prueba en el partido con River Plate, con el que empató 4-4 y mostró cosas muy interesantes, sobre todo en juveniles. Los tricolores siguen buscando un zaguero: trascendió el nombre del brasileño Alan Empereur, que milita en el Hellas Verona de Italia, pero nada más se supo al respecto. Mientras tanto, Nacional sigue entrenando en Los Céspedes, pero hoy toca viaje: el equipo tendrá su segunda prueba en el Campeones Olímpicos de Florida frente a la selección local. El partido, que comenzará a las 20.00, será televisado. El tercer juego de los albos será el miércoles que viene en Flores y el rival será Atlético Rafaela de Argentina.