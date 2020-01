Empieza el histórico torneo esteño de la OFI

El sábado comienza el histórico campeonato del Este. Es histórico porque se comenzó a jugar en 1927 y ha tenido continuidad desde 1945 hasta nuestros días, pero además por la enorme jerarquía de una competencia que ya arrancó con insignes deportistas –Ondino Viera, antes de venir a Montevideo y después de revolucionar el fútbol brasileño, fue fundador y jugador del Campeonato del Este– y con una construcción histórica que ha hecho del campeonato un clásico que se construye entre clásicos. Son clásicos los partidos entre Rocha y Cerro Largo, entre Maldonado y Lavalleja, entre Treinta y Tres y Cerro Largo, entre Lavalleja y Rocha, y ni hablemos de ver un Maldonado-Rocha.

Muchas veces, sin la menor mala intención y en el entendido de que se aporta con la comunicación –cosa que es cierta y válida– se anuncia el inicio de la Copa Nacional de Selecciones y se avisa de sus participantes y partidos sin tener en cuenta que en simultáneo están comenzando los torneos que realmente cimentaron el fútbol de selecciones del interior, por décadas uno de los fenómenos sociales más dinamizadores de decenas de sociedades pueblerinas dispersas en el territorio nacional e interconectadas por medio del fútbol. Casi 30 años pasaron entre el primer torneo de selecciones –el del Litoral de 1922– y la primera edición del Campeonato del Interior.

El Este se jugó por primera vez en 1927, en Rocha, después de que fuera creara la Confederación en Treinta y Tres por el olimareño Ledo Torres, quien posteriormente fue ministro de Hacienda. Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja y Cerro Largo, ya con el joven Ondino Viera como dirigente, secretario de la Confederación del Este y centrodelantero de la selección arachana, fueron los participantes de aquella primera gesta que se jugó a dos series –una en Treinta y Tres y la otra en Melo, con la final en Minas–. Cerro Largo le ganó a Rocha 3-1, mientras que Lavalleja les ganó a los olimareños en Treinta y Tres. En la final jugada en Minas, Cerro Largo derrotó a los locales 3-0. Cerro Largo ganó las tres salteadas primeras ediciones, la de 1927, la de 1937 y la de 1944.

Por la camiseta

El inicio de la secuencia hasta nuestros días, a excepción de aquellos años en que la Organización del Fútbol del Interior determinó que no hubiese campeonatos de las confederaciones (2004, 2011, 2013 y 2015), fue en diciembre de 1945. Se jugó en Rocha, en estadio El Tenis, y fue el primero de los triunfos rochenses, equipo que aún no vestía camiseta celeste. Según aporta la Revista Histórica Rochense en su número 2, la camiseta fue diseñada por el autor del escudo departamental y del himno rochense, José Ribot, y era verde y amarilla a franjas gruesas separadas por finitas líneas celestes que representaban campo, sol y mar. Linda casaca para tener de alternativa. En aquel campeonato, además de Maldonado, uno de los que no estuvo en el torneo inicial pero se sumó enseguida para tener una marca en la historia, participó en el torneo mayor la primera liga no-capital. Se trataba de la verde de Batlle y Ordóñez, que jugó lo mismo que sus coterráneos de Minas, que obviamente se hacían llamar Lavalleja.

El torneo se siguió jugando en una sede fija hasta 1951, donde otra vez en Rocha, en El Tenis, los locales conseguirían alzarse con el título, esta vez con otra rara camiseta de tres grandes franjas rojas y blancas. La final con Lavalleja contó con el arbitraje del Turco Esteban Marino, el mejor juez uruguayo de la década, que seis meses antes estaba arbitrando en el Mundial de Brasil de 1950. En las 72 ediciones disputadas, Rocha y Maldonado lideran la estadística con 17 títulos cada uno; Cerro Largo tiene 16 –alcanzó seis campeonatos este siglo–; Lavalleja, 14, el vigente campeón Canelones del Este, que se unió en la década del 70, tiene tres copas, igual que Treinta y Tres, San Carlos (cuando jugaba separado de Maldonado consiguió un título en 1992) y Zona Oeste de Maldonado (Pan de Azúcar, Piriápolis, Aiguá) en 1996.

De tú a tú

El Campeonato del Este tiene muchos récords y varios de ellos están emparentados con Rocha. Los celestes, ya con esa camiseta, tienen el único quinquenio de los torneos de selecciones (1953-54-55-56-57) y al único futbolista que ganó en OFI y AUF los mayores títulos a los que se pueda aspirar: el exquisito Denis Milar, campeón del Este y del Interior con Rocha, y del Campeonato Uruguayo, la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental con Nacional, además de haber sido mundialista en 1974. Por si fuera poco, suman al prodigioso Alberto Martínez, que después de una larga y excelente carrera en Europa volvió a Rocha para ser campeón con la celeste.

El Pardo Julio César Abbadie llegó a Peñarol y a la selección uruguaya jugando en la selección de Maldonado en 1948. Después de su excelente carrera en Italia y su retorno a Peñarol, cuando el Pardo dejó de jugar con los aurinegros retomó la blanca de Maldonado, y ya como entrenador en 1982 consiguió el título. No sé si alguno de ustedes conoce a Julio Colorín Correa, campeón del Este con la roja de Treinta y Tres en 1970, que se fue a jugar a Montevideo y al rato estaba en Cosmos de Estados Unidos tirando paredes con Pelé. La roja del olimar promovió también a otro multicampeón como Arsenio Luzardo, que ganó todo con Nacional y fue campeón sudamericano con la celeste en juveniles y mayores. Eduardo de la Peña salió de la selección de Lavalleja para Nacional, y Néstor Gabriel Cedrés, de la de Maldonado para Peñarol. Más acá en el tiempo, enormes futbolistas han pasado de las selecciones juveniles hacia Montevideo, como Sebastián Abreu desde la serrana o Nahitan Nández desde la de Maldonado.

Modelo 2020

Esta temporada en el Este se juega de idéntica manera a la temporada pasada, que tuvo una impensada y espectacular final entre Canelones del Este y Vergara, con el título que terminaron quedándose los canarios esteños. Las series de la primera fase están conformadas así: en la serie A están Lavalleja, Canelones del Este, Maldonado y Zona Oeste; en la serie B están Rocha, Cerro Largo y Treinta y Tres; y en la C se juntaron Batlle y Ordóñez, Vergara y Cerro Chato. Clasifican los tres primeros de la serie A (el primero va directamente a semifinales) y primero y segundo de la B y la C. Se arman unos falsos cuartos de final que clasifican a tres semifinalistas, que se encuentran, ahora sí en semifinales, con el vencedor del grupo de Minas, Maldonado, Zona Oeste y Canelones del Este. De ahí pasan a las finales y partidos por el tercer puesto, porque este año el Este lleva a tres selecciones al módulo final de la Copa Nacional de Selecciones.

Sintonía fina

El Campeonato del Este 2020 empieza este sábado en tres escenarios no tan habituales. El campeón Canelones del Este empezará a defender el título jugando en el departamento de Florida, en el Felipe Maqueira de Fray Marcos, enfrentando a las 22.00 a la selección de la Liga de Fútbol de Minas. También el sábado y a las 22.00 se jugará el clásico entre Cerro Largo y Treinta y Tres. Esta vez no será en el estadio Arquitecto Ubilla de Melo –que están reparando para la Copa Sudamericana– sino en el Salesiano. Por último, el escenario más repetido de estos no tan habituales es el Manuel Alcides Fuentes de Cerro Chato, donde los locales, a las 21.00, recibirán a los doble chapa de Nico-Batlle. El domingo será el estreno de los televisados del Este, dado que Tenfield dispuso que en el Álvaro Pérez de San Carlos, a las 22.15, la Liga Mayor de Maldonado reciba a Zona Oeste de Maldonado.