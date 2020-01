Gremio de futbolistas del interior molesto con OFI por derechos de imagen

La Copa Nacional de Selecciones empezó, pero no del todo bien. Otra vez, otro año, el tema de los derechos de imagen de los jugadores está en el centro de la polémica: la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y la empresa Tenfield (poseedora de los derechos de televisación del campeonato) exigieron a las selecciones participantes que entregaran los listados con las firmas de los jugadores cediendo sus derechos en cuestión. La Asociación de Futbolistas Amateur del Interior (AFAI), antes y después de la medida de OFI, ha estado negociando y, según avancen las conversaciones, decidirá tomar medidas.

Según el presidente de AFAI, Andrés Klein, en conversación con Garra, “desde hace un tiempo junto a Matías Pérez, nuestro representante en la Asociación Uruguaya de Fútbol, veníamos negociando y conversando en buenos términos dentro de la asociación con Fernando Sosa”. Paralelamente OFI decidió, de forma unilateral, “pedir las cesiones de derechos de imagen dando dos opciones –gratuita u onerosa–, y los jugadores debían marcar a cuál accedían. A varias selecciones no les informaron de esto, mientras que a otras no les dejaron marcar ninguna opción y luego las pusieron como gratuitas”, agregó el dirigente.

Pero la cosa no quedó así: “En una reunión que tuvo lugar el 28 de diciembre acordamos que OFI iba a trabajar en un anexo en el que se iba a estipular un mínimo de 10% por concepto de derechos de imagen. Por falta de tiempo eso no se hizo, y se emitió una circular que nos sorprendió de mala manera por su falta de proceder con el diálogo y por ser arbitraria y amedrentar a los jugadores con amenazas de sanciones individuales y quitas de puntos a quienes no cedan el derecho. Aquí lo que buscamos es exponer esta incómoda situación y mal proceder de parte de las autoridades de la OFI. Este asunto será elevado a los órganos que el nuevo estatuto de la AUF dispone para resolver estas disputas en primera instancia”, declaró Klein.

Portones adentro

Mientras tanto, el fútbol continúa. Tras la primera fecha, que se jugó entre sábado y domingo, hoy la pelota volverá a estar presente en todo el país.

En el Litoral y por la serie A, los partidos serán a las 22.00. En el estadio Atilio Paiva Olivera la selección local, Rivera, recibirá a Tacuarembó en un partido que podría resultar en la primera victoria de uno de los dos. Lejos pero cerca, en el Matías González, Artigas, el único que logró los tres puntos en el inicio, tendrá la visita de Bella Unión.

En el grupo B habrá un partido a las 20.15 que será televisado. Recitifico: partido no, clásico. Paysandú y Salto estarán frente a frente en el estadio Artigas sanducero. A las 22.00 se medirán Guichón y Ligas Agrarias de Salto en el Municipal guichonense.

En el grupo C, el único en el que hay tres selecciones, el encuentro es Fray Bentos-Young en el parque Liebig’s, mientras que Carmelo, ganador en el inicio, cumple con su fecha libre.

En el viejo Sur tendrá lugar el otro juego televisado: a las 22.30 Flores y Durazno estarán cara a cara en el Juan Antonio Lavalleja trinitario. Antes, a las 22.00, Sarandí del Yi y Paso de los Toros jugarán en el Juan Ramón Carrasco, ambos encuentros correspondientes a la serie A.

En la serie B, Colonia tendrá libre y se cruzarán San José y Ecilda Paullier a las 21.45 en San José. En la C, por su parte, será Florida el que descanse mientras jueguen Sarandí Grande y Canelones en el estadio Batalla de Sarandí a las 22.00.

En el Este el agite se divide así: Minas-Maldonado (a las 22.00 en el Juan Antonio Lavalleja minuano), Zona Oeste-Canelones del Este (a las 22.00 en el Julio César Abbadie de Pan de Azúcar), Treinta y Tres-Rocha (parque Colón de Treinta y Tres a las 22.00) y Nico Pérez-Batlle y Ordóñez-Vergara (21.00 en el parque Francisco Alzaga).