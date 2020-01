La Premier League: ganó Liverpool

No, no se detiene. El fútbol en Inglaterra no para en invierno ni entre las fiestas de fin de año. Ya se jugó en Navidad con el típico boxind day y ahora fue el mismísimo 1º de enero. ¿Las canchas? Llenas, y dentro de ellas buenos partidos. Liverpool, como casi siempre este año, volvió a ganar y sigue bien arriba. Leicester y Manchester City también ganaron y siguen como segundo y tercero, respectivamente. Además, Arsenal, donde jugó Lucas Torreira como titular, se impuso 2-0 al Manchester United. Por este marcador, precisamente, fue la victoria de Liverpool ante el Sheffield United. Mohamed Salah y Sadio Mané marcaron para los reds, que alcanzaron los 51 partidos sin perder en Anfield. Liverpool lidera con 58 puntos.

El segundo detrás de los de Jürgen Klopp, con 45 unidades, es el Leicester. Jugó ayer y goleó 3-0 al Newcastle. Un punto debajo está el City. Los de Pep Guardiola vencieron 2-1 al Everton, ahora dirigido por el multicampeón Carlos Ancelotti. Los goles del ganador los hizo el brasileño Gabriel Jesús. En otros resultados, Chelsea y Brighton igualaron 1-1, mismo resultado para Norwich-Crystal Palace. Aston Villa triunfó 2-1 ante Burnley, Watford sobre Wolves por igual resultado, Southampton le ganó 1-0 al alicaído Tottenham, mientras que West Ham goleó 4-0 al Bournemouth.