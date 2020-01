Las notas más leídas de Garra

Las entrevistas con Tabárez

“Hay equipos que están en el fútbol profesional uruguayo que nunca han aportado un jugador a la selección. Y eso no es porque los estigmatizamos, es porque no tienen jugadores de nivel”, aseguraba en marzo el Maestro Óscar Washington Tabárez a Garra. Esta entrevista con el director técnico de la selección uruguaya, y la publicada en diciembre, estuvieron entre las más leídas de la sección en 2019.

La situación del ex Club Neptuno

Piscina olímpica del club Neptuno.

El Club Neptuno dejó de existir en marzo. El futuro de su enorme sede fue la punta de un iceberg que involucra los intereses de una larga fila de personas acreedoras y los sentimientos de mucha gente más. La eventual toma de posesión de la Intendencia de Montevideo podría representar no más que una etapa transitoria o de custodia. La gestión de nuevos proyectos deportivos demandaría un respaldo mayor y por ahora no confirmado.

Leé la nota completa: El Club Neptuno dejó de existir y no se sabe qué pasará con sus instalaciones

Con Kevin Dawson, en abril, antes del partido entre Peñarol y Flamengo

Kevin Dawson.

Kevin Dawson siempre quiso jugar de arquero. En el baby lo ponían de zaguero y no quería saber nada. Le gustaban los guantes y la vestimenta distinta, y no quería que su madre, que laburaba todo el día, encima tuviera que llevarlo a las prácticas: “Entonces pasaba en la feria o en el barrio jugando de arquero, en la calle me tiraba y no me importaba nada. Hasta que un vecino me dijo que me quería llevar a Nacional de Colonia”.

Los incidentes entre hinchas de Peñarol y Flamengo en Brasil

Detenciones a hinchas de Peñarol en el barrio de Copacabana.

El 3 de abril Peñarol venció a Flamento 1-0 en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero gran parte de la atención no estuvo en la cancha, sino en los incidentes del día anterior al partido. El relato de lo ocurrido en primera persona de Marcelo Aguilar estuvo entre las notas más leídas de Garra en 2019.

Leé la nota completa: Otra barbarie evitable: los incidentes entre hinchas de Peñarol y Flamengo

Los deportistas y la política

Marcha no a la reforma , el 22 de octubre, por la avenida 18 de Julio

2019 fue año de elecciones y de plebiscito para una reforma constitucional. Las notas sobre el involucramiento de los deportistas en estos temas también estuvieron entre las más leídas de deporte de la diaria.

En octubre jugadores y jugadoras de fútbol y básquetbol difundieron un video en el que se pronunciaban contra la reforma Vivir sin Miedo. Entre otros, participaron Florencia Somma (Malvín), Guzmán Pereira (Peñarol) y Álvaro Pereira (Nacional).

Leé la nota completa: https://garra.ladiaria.com.uy/articulo/2019/10/futbolistas-y-basquetbolistas-dicen-no-a-la-reforma/

Un mes después, con el orgullo de utilizar su voz y evitando estar ajenos a la expresión comprometida, un grupo de futbolistas, hombres y mujeres, hicieron pública su posición de cara al balotaje apoyando a la fórmula del Frente Amplio, integrada por Daniel Martínez y Graciela Villar.

Leé la nota completa: Futbolistas se manifiestan públicamente a favor de la formula Daniel Martínez-Graciela Villar

La entrevista a Jorge Piki Cazulo, capitán del Sporting Cristal, ídolo rimense.

Jorge Cazulo en la cancha de Urusol de Maldonado junto a un mural que lo homenajea.

Jorge Cazulo creció con Saramago y el Indio Solari. Silvio Rodríguez fue como una herencia, después como un refugio para el pensamiento. Onetti, un amigo veterano del barrio. Jugó en Peñarol, en Plaza Colonia, en Miramar y en Rampla. Sudó la de Bella Vista, la de Racing, la del Depor en Maldonado, la de Nacional, la de Defensor. En Perú vistió la del César Vallejo, un cuadro con nombre de poeta y llegó a Sporting Cristal, “la raza celeste”, en el barrio de Rímac. Alzó el metal de las copas. Se hundió en el corazón de la gente. Si lo soñó o no lo soñó, como dice el Indio, es un apunte menos. La vida lo puso en la órbita de un club que se le parece. Fue padre de los hijos de su novia de siempre y entendió que una derrota es una anécdota y que la vida es breve.

Jorge Cazulo, el popular Piki, el ídolo rimense de Maldonado, habló con Garra desde de lo efímero de una jugada hasta de lo sempiterno de una canción.

Leé la nota completa: Cuando ya no importe

Una conversación con Gabriel Alcoba

Gabriel Alcoba.

“Me llevaron de jugar en el interior a la lista de la Copa Libertadores [con Wanderers]. Creo que hasta llegué tarde a la concentración para jugar con Boca en La Bombonera; no tenía idea de dónde estaba. En el partido de vuelta en Montevideo entré en el segundo tiempo. Estuve cinco años en Wanderers, que para el fútbol de hoy es un montón. No conseguía el traspaso del ISEF a Montevideo, y entonces hice el curso de técnico. Siempre me gustó estar en otro ambiente que no fuera el fútbol”, cuenta Alcoba en la entrevista con Agustín Lucas.

Leé la nota completa: El valor de la herramienta: con Gabriel Alcoba, la vida del ex futbolista y el valor del estudio para ver el fútbol con amplitud

Las elecciones de la AUF

Ignacio Alonso (c) después del escrutinio en la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Celebradas en marzo, varias de las notas sobre la interna de la política del fútbol uruguayo estuvieron entre las más leídas de Garra, reflejando un periplo que terminó con la elección de Ignacio Alonso como nuevo presidente.

Leé la nota completa: Ignacio Alonso es el nuevo presidente de la AUF

La Vuelta Ciclista del Uruguay

8ª etapa de la 76ª Vueltas Ciclista del Uruguay en Piriápolis.

Las notas sobre las distintas etapas de la Vuelta Ciclista ocuparon diferentes lugares entre las más leídas de Garra. El primer lugar fue para la previa la última vuelta.

Leé la nota completa: Se cierra la Vuelta Ciclista del Uruguay

La entrevista con Damián Macaluso

Damián Macaluso.

Detrás de esa barba estirada desde la cabeza rapada, con esos matices grises de los años, hay un hombre sensible. El malo de la película, de casi todas las películas de casi todos los cuadros, acerca una silla a la sombra de los paraísos que custodian la popular del Parque Viera, la casa del bohemio del Prado, entonces, su casa. El popular Maca se viste de Montevideo Wanderers todos los días de su vida desde hace ya dos años. Todavía le queda cuerda, pero se ha ido preparando para el después, el abismo más allá de la línea de cal. Cumplió 39 y cuenta con los dedos quiénes lo superan en edad y aún están en rodaje.