Nueva fecha de la LUB: hay partidazo entre Olimpia y Nacional

Esta jueves, con un único encuentro a las 21.15, comenzará una nueva etapa de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Será con un partido destacado, que además será televisado por VTV: Olimpia, en la cúpula de Colón, recibirá a Nacional. Los dos vienen bien y ganaron en la fecha anterior (que se jugó esta semana). Los tricolores derrotaron a Hebraica y Macabi, mientras que Olimpia se impuso como visitante a Urunday Universitario. La tabla de posiciones marca que el partido es muy importante: los del barrio Colón son líderes de la temporada junto con Trouville –mañana no juega, tiene fecha libre por el partido que tendría que disputar con Atenas–, ambos con 31 puntos (13 partidos ganados y cinco perdidos); mientras que los bolsos de La Blanqueada se ubican en la cuarta posición (28 puntos: 11 partidos ganados y seis derrotas), con un partido menos disputado.

Para este viernes quedaron los restantes partidos de la fecha. El tercero de la tabla, Malvín, siempre un candidato a quedarse con el título, visitará a Goes en Plaza de las Misiones a las 20.15. El misionero viene entonadísimo luego de quedarse con el clásico con Aguada. El Enano Fernando Martínez, la figura de la noche del martes en el Palacio Peñarol, es la carta ganadora, pero enfrente estará el playero, que también viene de ganar y quiere volver a sumar dos para escalar en una tabla que virtualmente lo tiene primero, porque cuando le toque la fecha libre del partido con Atenas ganará el punto.

A la misma hora se medirán también Biguá y Urunday Universitario en Villa Biarritz, el séptimo y el noveno, respectivamente. Es un partido importante en la pelea por meterse entre los de arriba. Además, a la misma hora jugarán Sayago y Capitol. ¿Partidazos querías? Se prende fuego el gimnasio de Ariel y la vía. Los locatarios están últimos en la tabla, con sólo tres partidos ganados y 14 derrotas (al Saya le sacaron tres unidades, además), pero Capitol no se queda atrás: ganó tres y perdió 15, aunque los números del puntaje marcan que está por encima de su rival.

Para cerrar una noche preciosa, a las 21.15 y con televisación de VTV, Aguada recibirá a Defensor Sporting en su cancha de la calle San Martín. Los fusionados vienen de conseguir una victoria interesantísima sobre Biguá y se encaminan a los play off (diez partidos ganados y seis derrotas). A los aguateros de Adrián Capelli, por su parte, les ha costado levantar la cabeza después de perder cuatro puntos en el inicio de la temporada, pero una seguidilla de triunfos los puede meter bien arriba. Ahora, y después de perder el clásico con Goes, sólo superan a Sayago y Capitol, pero están bien cerca de Urunday y con el octavo puesto en la mira.

Datos que sirven

La LUB tiene campeón del Apertura: Trouville se consagró como el mejor de la primera vuelta, lo que lo habilita a una final con el campeón del Clausura, en la que estará en juego un lugar en la Liga Sudamericana 2020. Para ello faltan unas fechas, pero el rojo de Pocitos mantiene la regularidad y sigue como puntero del año. Los seis primeros de esas dos ruedas se clasificarán a los play off y jugarán una liguilla por mejorar su posición; los clubes restantes jugarán una reclasificación para buscar un lugar en los play off: los que terminen en los dos primeros lugares se meterán en la definición. Luego del final de esa parte de la temporada, el campeonato entrará en la fase de cuartos de final, semifinales y finales. La temporada ya tiene un equipo descendido, Atenas: tras la amenaza de un hincha que portaba un arma dentro del vestuario, los jugadores decidieron no presentarse a los sucesivos partidos de la LUB.