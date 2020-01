Olimpia puntero de la Liga Uruguaya

En el inicio de una nueva etapa de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) ganaron Malvín, Goes y Olimpia. Con este resultado, y a la espera de que juegue Trouville, Olimpia quedó como único puntero de la tabla general.

La victoria de Olimpia fue 88-80 sobre Hebraica en la cancha de Trouville. Los de Gerardo Jauri ganaron de principio a fin aunque, entre el tercer y último cuarto, los macabeos se pusieron a tiro. El goleador de las alas rojas fue Johwen Villegas con 23 puntos (además de tener buenos números, con 8 rebotes y 4 asistencias), mientras que el máximo anotador del perdedor y del partido fue Gastón Semiglia, que cerró sus números con 25 tantos.

En el gimnasio de la Plaza de las Misiones hubo emociones para tirar para arriba. El partido entre Goes y Sayago, que ganó Goes 92-89, se definió tras dos alargues. El punto le viene muy bien al misionero para intentar meterse entre los seis de arriba. Fernando Enano Martínez, cuando no, fue el goleador de Goes con 24 unidades.

Malvín derrotó 104-84 a Defensor Sporting en cancha de Welcome. Prácticamente no hubo partido, porque los de Pablo López quebraron el juego en el primer cuarto, donde ganaron 34-20. Luego, en una noche redonda desde el ataque, Malvín leyó muy bien el partido, llegó a estar arriba por 20 puntos y administró la diferencia con mucho recambio de jugadores pero sin bajar la intensidad y la efectividad.

El martes se cierra la etapa, con los restantes encuentros, que se disputarán a las 20.15. En la cancha de Unión Atlética Nacional será local frente a Biguá; y Urunday Universitario recibirá en el Prado a Aguada.

La LUB tiene campeón del Apertura: Trouville se consagró como el mejor de la primera vuelta, lo que lo habilita a una final con el campeón del Clausura, en la que estará en juego un lugar en la Liga Sudamericana 2020. Para ello faltan unas fechas, pero el rojo de Pocitos mantiene la regularidad y sigue como puntero del año. Los seis primeros de esas dos ruedas se clasificarán a los play off y jugarán una liguilla por mejorar su posición; los clubes restantes jugarán una reclasificación para buscar un lugar en los play off: los que terminen en los dos primeros lugares se meterán en la definición. Luego del final de esa parte de la temporada, el campeonato entrará en la fase de cuartos de final, semifinales y finales. La temporada ya tiene un equipo descendido, Atenas: tras la amenaza de un hincha que portaba un arma dentro del vestuario, los jugadores decidieron no presentarse a los sucesivos partidos de la LUB.

Tabla de posiciones