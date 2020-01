Preolímpico: Uruguay complicó sus chances de avanzar al cuadrangular final

La selección uruguaya sub 23 quedó en una posición muy incómoda para cerrar el grupo B del Preolímpico. Con una victoria y dos derrotas en su haber, Uruguay tiene por delante un partido para completar la serie y, luego, deberá cumplir la fecha libre. Las cuentas claras: la celeste debe ganarle el martes a Perú (20.00, estadio Centenario de Armenia) para alcanzar los 6 puntos y ver qué pasa con el resto (ver las tablas al final de esta nota). Ese mismo martes jugarán Brasil y Bolivia –donde, en esto de estar con la calculadora en la mano, sirve que ganen los brasucas–, y el viernes jugarán Bolivia con Perú –pongamos que sirve un empate, así ninguno de los dos llega a las 6 unidades– y Brasil –seguramente clasificado– con Paraguay. Brasil aparece como el favorito para quedarse con el grupo, mientras que las otras cuatro selecciones pelearán por el otro cupo.

Los dos primeros de cada serie avanzarán al cuadrangular final, donde jugarán todos contra todos y quienes acaben en el primer y el segundo lugar irán a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En el grupo A se ha visto una sólida selección Argentina y a Ecuador ya eliminado, y Chile, Colombia y Venezuela pugnarán por avanzar. Este lunes jugarán Argentina con Ecuador a las 20.00 y Colombia con Venezuela a las 22.30.

Uruguay 2-3 Bolivia

Si bien Uruguay tuvo la chance de llevarse el partido, los méritos que hizo fueron pocos. No hubo juego, no hubo ritmo y no hubo conexiones. Empatar de atrás, tras ir perdiendo 2-0, fue el resquicio de esperanza celeste, pero las malas decisiones en el cierre, con tres chances claras con superioridad numérica para definir, fueron una muestra de que los celestes no están en un buen momento y Bolivia lo aprovechó llevándose el premio sobre el final.

Los celestes estuvieron muy partidos, dos líneas de cuatro muy juntas pero no compactas, y tres delanteros que tuvieron que retroceder mucho para encontrase con la pelota. La pelota la tuvo bastante Bolivia; fue más cauto, paciente y aprovechó las que tuvo.

Tablas

Grupo A PTS PJ PG PE PP DG Argentina 6 2 2 0 0 +3 Chile 6 3 2 0 1 +2 Colombia 3 2 1 0 1 +3 Venezuela 3 2 1 0 1 0 Ecuador 0 3 0 0 3 -8