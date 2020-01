Uruguay sub 23 perdió 2-1 con la selección gaúcha

Cristopher Fiermarin en el arco; Emiliano Ancheta por el lateral derecho, Emanuel Gularte y Mathías Laborda en el centro de la zaga y Agustín Oliveros por el lateral izquierdo; Carlos Benavídez, Manuel Ugarte, Francisco Ginella y Santiago Rodríguez como volantes; más Matías Arezo y Federico Viñas como delanteros. Así se paró la selección sub 23, que jugó un partido de preparación ante la selección gaúcha. El encuentro terminó 2-1 a favor de los brasileños. El gol celeste lo marcó Diego Rossi de penal, cuando transcurrían 87 minutos. Este fue el primero de los dos encuentros con los brasileños, en los que Gustavo Ferreyra ultimará detalles de cara a la última semana de entrenamientos en nuestro país. La celeste se irá al Preolímpico de Colombia el 15 de enero, y debutará el 19 con Paraguay, a las 20.00 de nuestro país.

Por cómo ha parado el DT a los celestes en los partidos anteriores, esta formación que utilizó ayer parece ser de alternativa. Sin creer que Ferreyra puede tener el equipo ya armado, en la mayoría de los demás amistosos la oncena casi que se repetía con otros nombres. Son momentos de prueba, está clarísimo, y buscar el mejor andamiaje es tarea del técnico. Habrá que ver si en los encuentros que quedan –el viernes nuevamente contra los gaúchos y el sábado ante Progreso– se cuela alguno de estos futbolistas entre los habituales titulares: Ignacio de Arruabarrena; José Luis Rodríguez, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Maximiliano Araújo; Nicolás Acevedo, Ginella –el único que repite en las listas–, Facundo Waller, Joaquín Piquerez; Diego Rossi y Juan Ignacio Ramírez.

Los demás qué onda

Uruguay integra el grupo B, junto con Paraguay, Brasil, Perú y Bolivia. Tal cual se dijo antes, el debut es contra la selección paraguaya. Entre los jugadores más destacados de los guaraníes están Saúl Salcedo, defensor que juega en Huracán de Argentina, y el lateral Santiago Arzamendia, de Cerro Porteño, así como Cristhian Paredes, que está en el fútbol de la MLS, Cristian Núñez, de muy buen año en Vélez Sarfield, y Jesús Medina, otro que está en la liga estadounidense.

El segundo encuentro celeste será con Brasil (miércoles 22, 22.30). En los norteños, siempre de buenos planteles, aparecen Reinier, volante creativo campeón con el Flamengo, y tres delanteros para tener en cuenta (y bien marcados): Antony (del São Paulo), Matheus Cunha (que juega en el Leipzig de Alemania) y Paulinho (del Bayer Leverkusen alemán).

Tres días después, el sábado 25, Uruguay se enfrentará a Bolivia. La selección verde será dirigida por el venezolano César Farias y tiene como mejores jugadores a Henry Vaca (milita en el Universitario de Perú), Roberto Fernández (Cultural Leonesa de España) y Rubén Cordano (arquero de Blooming).

El otro rival celeste es Perú (28 de enero, 20.00). Los peruanos, bajo las órdenes de Nolberto Solano –ayudante de Ricardo Gareca en la selección mayor–, tiene como figuras a los delanteros Christopher Olivares y Sebastián Gonzáles y a los volantes externos Fernando Pacheco y Kevin Sandoval.

El resto

Siempre cuesta armar estas selecciones, porque la FIFA no obliga a sus equipos a ceder a los jugadores. En este caso puntual es porque la organización del torneo corresponde a los comités olímpicos internacionales, y no a la propia FIFA. Sin embargo, hay muy buenos jugadores presentes. Argentina, por ejemplo, está bien de plantel: Hernán de la Fuente (Vélez), Nahúen Pérez (Famalicão de Portugal), Matías Zaracho (Racing), Alexis Mac Allister (Boca), Agustín Urzi (Banfield), Adolfo Gaich (San Lorenzo) y Valentín Castellanos (ex Torque, hoy en el New York City), entre otros.

En las nóminas de las selecciones de la otra serie se pueden destacar los chilenos Gabriel Suazo (Colo-Colo), Camilo Moya (Universidad de Chile) y Ángelo Araos (Ponte Preta de Brasil), los colombianos Andrés Carrascal (River Plate de Argentina), Kevin Balanta (Tijuana mexicano), Iván Darío Angulo Cortés (Palmeiras de Brasil) y Nicolás Benedetti (América de México).