Varios equipos comenzaron su trabajo de pretemporada

Este lunes, en filas tricolores, arrancó el segundo ciclo de Gustavo Munúa en Los Céspedes. El DT tuvo a 28 futbolistas a la orden y hubo tiempo para su presentación oficial. “Es un desafío nuevo, que me agarra con cuatro años dirigiendo en forma ininterrumpida. Encantado de volver a nuestra casa, que nos vio nacer, nos inculcó y nos enseñó muchísimas cosas. Con una gran ilusión y gran responsabilidad de ser parte de este proyecto, que nos llena de satisfacción y orgullo”, destacó el ex arquero. Junto a la presentación del entrenador se dio también la de la única alta hasta el momento: Ayrton Cougo. El volante melense entrenó con sus compañeros por primera vez, tras llegar desde Libertad de Paraguay, y se manifestó a gusto por el lugar en el que estaba. “Quería volver a sentirme importante”, comentó. Otra de las presencias que llamaron la atención fue la de Rodrigo Amaral, que volvió tras recuperarse de su rotura de ligamentos. El plantel estuvo integrado por varios futbolistas campeones en 2019, sin tener a Rafael García (emigró a Colón) ni a Pablo Barrientos, a quien se le notificó que no será tenido en cuenta. Además entrenaron los nueve juveniles ascendidos que intentarán ganarse un lugar en el equipo. Munúa trabajará junto a los directivos en la conformación del nuevo plantel, aunque ya pidió un volante central y un zaguero. El albo tendrá un atractivo debut amistoso con el River Plate de Marcelo Gallardo el sábado en Maldonado. El 26 de enero será el debut oficial, en la final de la Supercopa con Liverpool.

También este lunes comenzó la era de Diego Forlán en Peñarol. Por primera vez el equipo relegó su complejo de Los Aromos y arrancó en el Campeón del Siglo. El flamante director técnico tuvo a la orden a 25 futbolistas, ya que Xisco Jiménez –que renovó contrato– se integra en unos días y Walter Gargano continúa en proceso de recuperación. Las novedades estuvieron en la presencia del lateral rochense Juan Acosta y del mediocampista húngaro Krisztián Vadócz, quien firmó contrato de tarde. Se sumaron los juveniles ascendidos Mathías Pintos, Kevin Lewis y Facundo Torres. Es muy factible que hoy se incorpore Robert Herrera, zaguero ex Defensor Sporting, y Denis Olivera (estuvo ayer en el entrenamiento), procedente de Danubio. Justamente al franjeado serán cedidos a préstamo Rodrigo Piñeiro y Yeferson Quintana. Además, no serán tenidos en cuenta Ignacio Lores ni Agustín Canobbio. Esta semana se definirá la situación de Jonathan Urretaviscaya, uno de los pedidos por el técnico, que debe negociar su salida a préstamo de Monterrey. Ahora se suma que Racing Club de Avellaneda también se interesó por el delantero. Respecto de Joaquín Piquerez y Matías Arezo, la situación está trancada porque a River Plate no le conformó la primera oferta aurinegra. El 16 de enero el plantel viajará a Los Ángeles para continuar preparándose.

Los gauchos del Pantanoso serán los primeros que tendrán actividad oficial. El 22 de enero debutarán jugando con Barcelona por la primera fase de la Copa Libertadores como locales en el Parque Viera, en lo que será su tercera participación en este torneo. Es por eso que desde hace unos días los dirigidos por Leonel Rocco se encuentran de pretemporada en Colonia y este lunes jugaron un amistoso con Liga México Premier, en el que empataron 1-1 en dos tiempos de 35 minutos en el Complejo Rentistas. Los de La Teja sumaron las altas de Federico Laens, Facundo Peraza, Joaquín Gottesman, Federico Platero e Ignacio Lemmo. El próximo amistoso será con la selección uruguaya sub 23.