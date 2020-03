Agustín Moreira es el ganador de Rutas de América

“Nosotros vinimos con un chip en la cabeza de que estas son cosas que tienen que ser normales, y no nos damos cuenta de que ganar es muy difícil. Llegar a lograr una carrera como Rutas es dificilísimo. Les agradezco a mi familia, a mi hermano, a mi padre por formarme como persona y como deportista. El día que deje de correr me quiero quedar con todos los amigos que he cosechado en este camino”.

Con la voz entrecortada, Agustín Moreira, el salteño que defiende al Club Ciclista Cerro Largo, se quedó con la 49ª edición de Rutas de América.

“Estoy muy agradecido a la gente que está conmigo, los que me apoyan, mi familia. A mi padre, que pese a todo es uno de los pilares más grandes que tengo en mi vida”, dijo Moreira minutos después de llegar a la Intendencia de Montevideo, tras siete días de competición. Detrás del salteño entraron Robert Méndez, de Ciudad del Plata; Andrés Rodríguez, de Armonía de Fray Bentos; y Nicolás Rariz y Pablo Troncoso, ambos de San Antonio Florida.

“El ciclismo ha cambiado un poco, me tuve que adaptar a la manera de correr. La preparación fue nueva, me costó adaptarme; mi preparador físico fue fundamental para darme la potencia necesaria para llegar a los sprints. Dejamos un poco de lado la contrarreloj para poder ganar en potencia”, sostuvo el mejor pedalista de la semana de carnaval en los micrófonos de Radio Nacional. “Quiero agradecerle a mi equipo, que dejó todo en estos siete días en la ruta por mí. Estoy contento de poder devolverles algo. También le agradezco a la gente de Melo, y obviamente a toda la gente de Salto. Hay mucha gente atrás de mí, también los profesionales que trabajan conmigo”.

Hubo etapa, ganador por equipos y más

Ciudad del Plata se quedó con el primer lugar de la clasificación por equipos; Cerro Largo quedó segundo; San Antonio Florida terminó en la tercera posición; Federación de Treinta y Tres, cuarto; y Armonía de Fray Bentos, quinto. La etapa final, la del sábado, se la quedó Nahuel Alarcón, de Cardona Wanderers, con un tiempo de 3 horas, 41 minutos y 12 segundos.

En los restantes premios, Erlan Aita Filho, el brasileño de Club Tacuarembó, se quedó con el Premio Sprinter; el argentino Lucas Gaday fue el vencedor del Premio Cima; y Pablo Anchieri fue el ganador del Premio Regularidad.