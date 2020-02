Apronte mejorado: sub 20 perdió 2-1 con Inter

La selección femenina sub 20 mejoró este lunes su rendimiento, le hizo un partido parejo al fuerte equipo de Inter de Porto Alegre y cayó 2-1 con algunas jugadas entre polémicas y discutibles, que fueron decisivas en la victoria de las visitantes. Aunque eso –el resultado de un partido de preparación– es lo que menos importa.

El buen desempeño del seleccionado juvenil respecto del partido anterior, jugado el sábado en el mismo Parque Nasazzi, tuvo que ver con una mejoría notoria en la conformación de un buen bloque defensivo en el que tuvieron más proximidad la línea final y la del mediocampo. De esa forma se vieron actuaciones individuales a elogiar, en los claros casos de la palmirense Sofía Ramondegui, de la canaria Deyna Morales y de la tricolor Daniela Olivera, manteniéndose la regularidad de Antonella Ferradans en el lateral izquierdo. A ello se debe sumar la pujanza ofensiva de la melense Wendy Carballo y la coloniense Esperanza Pizarro.

La formación de Uruguay en el inicio fue con Brisa da Silva; Alexia da Silva, Maytel Costa, Ramondegui y Ferradans; Morales y Olivera; Kelly Rigau y Juliana Viera; Carballo y Pizarro.

El entrenador Ariel Longo totalizó cinco modificaciones con respecto al partido anterior, que se perdió 4-0: Brisa da Silva por Josefina Villanueva, Alexia da Silva en la línea de cuatro en vez de Adriana Salvagno, Morales por Sasha Larrea, Rigau por Nikol Laurnaga y Viera por Belén Aquino. Siguió ausente Karol Bermúdez, quien necesita atención odontológica.

Y seis modificaciones se plasmaron en el equipo portoalegrense, que dejó a Fabiana en el banco e hizo el gol de la victoria cuando ella entró desde el banco de suplentes.

Las jugadas que pudieron cambiar el resultado

Jugadas polémicas, se dijo: sí, hubo varias. Un gol rotundo de Uruguay, ya a los 20 minutos, que nació de una jugada preparada con tres jugadoras tras la pelota en un tiro libre lejano, puso a Carballo en posición de tiro y la red estalló tras pegar en una jugadora. Se cobró una posición adelantada que quebró el festejo.

A los 34 vino un gol de tiro penal a favor de Inter. Se lo cometió Alexia Da Silva a Byanca y esta facturó. Así terminó el primer tiempo, 1-0 cuando el calor se hacía notar en el Nasazzi, a las 11.00, con una concurrencia muy menor a la del sábado, algo muy comprensible por ser lunes de mañana.

La selección sub 20 empató a los 75 al ejecutarse un tiro de esquina: Morales lo provocó en una buena jugada y enseguida dejó la cancha, al concretarse su sustitución ya decidida. De ahí vino el gol, con Pizarro pescando en el medio del área.

Y, tres minutos después, llegó el gol de la victoria visitante. Fue de cabeza, también en un córner, hecho por Fabiana Simoes, otra frecuentadora de las selecciones brasileñas que entró con el partido en marcha. Aquí la polémica se dio porque la duraznense Josefina Villanueva pareció atajar esa pelota hecha un ovillo ya dentro del arco, ella y pelota. La árbitra Anahí Fernández, asesorada por la asistente Adela Sánchez, validó el gol y tuvo razón.

De aquí en más

En el final de esta aproximación al buen encuentro visto en la mañana de este lunes, bien vale una apreciación que surge clara: para una selección juvenil femenina no hay nada mejor que oponerle un club también femenino de jugadoras mayores. Ofrecen una oposición similar o parecida, en fuerza y velocidad, y le dan una oposición admisible, lo que no sucede con los equipos masculinos juveniles superiores desde el pique en las valencias físicas y no, necesariamente, en los valores futbolísticos. Esos equipos de jugadoras mayores de los clubes nuestros bien podrían ser los próximos entrenadores de esta selección, que será sudamericana a partir del 4 de marzo, cuando el Sudamericano clasificatorio de dos selecciones a la Copa del Mundo se ponga en marcha en San Juan y San Luis, las provincias argentinas.

El siguiente reto internacional será los días 20 y 22 de este mes, cuando viajen a Chile para enfrentar a la sub 20 local.

A otro complejo deportivo

Hoy la sub 20 descansa y mañana inaugura su nuevo lugar de entrenamientos: el Complejo Deportivo del Ejército (Bulevar Artigas casi Garibaldi). A ese lugar irán para entrenar en horas de la mañana, cambiando su horario usual hasta ahora, que siempre era vespertino.

Desde que la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió la salida del Complejo Celeste de las juveniles femeninas, este es el quinto lugar utilizado. Primero fueron al Complejo de la Mutual de Futbolistas, en segundo lugar al Complejo Juvenil de Wanderers (Devoto), en tercer lugar al Complejo La Coruña y el cuarto lugar fue el que ahora dejarán, el Country Los Teros. El jueves habrá una excepción al nuevo régimen, porque de mañana tendrán exámenes físico-médicos y de tarde se despedirán de Los Teros, adonde seguirá yendo la sub 17 del Vasco Ostolaza y Stefanía Maggiolini.