Breve receso en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Ajustes y recambios de extranjeros, días que son oro para recuperar jugadores lesionados, tiempo ganado para reafirmar o corregir sistemas de juego, descanso en la tensión del partido a partido; todo eso tiene como ganancia el parate en la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), más allá de que la razón primaria para no jugar es no interferir con la selección uruguaya, que jugará con Brasil por la primera fecha de la clasificación a la Americup 2021.

Malvín, Olimpia, Trouville, Nacional, Hebraica y Macabi, y Defensor Sporting son los seis que jugarán la Liguilla, a la que arrastraron la mitad de los puntos conseguidos en el año (ver tabla). La parte de arriba de la LUB comenzará el viernes 28 y tendrá en la primera fecha los siguientes partidos: Malvín-Sporting, Nacional-Olimpia y Trouville-Macabi, en todos los casos oficiando de locales los mencionados primero.

Si todo se desarrolla dentro de lo esperado, la Liguilla tiene como fecha de cierre el 17 de marzo. Unos días antes, el 6, Trouville y Malvín, ganadores de los torneos Apertura y Clausura, respectivamente, jugarán una especie de final para definir quién irá a la Liga Sudamericana 2020.

Según cómo terminen –el torneo es a una sola rueda–, estos equipos sabrán en qué lugar avanzan a los play off, y, como consecuencia, a quiénes enfrentarán.

Buscar subir

Los seis de abajo son Urunday Universitario, Goes, Aguada, Biguá, Capitol y Sayago, quienes también pasaron con la mitad de los puntos que hicieron (ver tabla). Acá el desafío es doble: por un lado, meterse entre los dos primeros lugares y así acceder como séptimo y octavo a los play off; y por otro, no ser el último y descender.

El Reclasificatorio comenzará el jueves 27 y será a una rueda. Se estima que pueda terminar el 12 de marzo. En la primera fecha se enfrentarán Urunday con Sayago, Biguá con Goes y Aguada con Capitol. El clásico entre aguateros y misioneros será en la penúltima fecha.

En algunos de estos equipos hubo recambios de extranjeros. El más significativo, por la incidencia que tuvo el jugador en la definición de la LUB del año pasado, es el regreso de Dwayne Davis a Aguada. Davis reemplazará a Courtney Fells.

En Biguá se dará otro regreso a la LUB, en este caso el de Jaime Lloreda. El panameño es uno de los recambios del pato, que terminó su vínculo contractual con Luis Santos y Donald Robinson.

Liguilla

Equipo PTS Malvín 21 Olimpia 20,5 Trouville 19,5 Nacional 19,5 Hebraica y M. 19 D. Sporting 18,5

Reclasificatorio