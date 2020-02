Habrá desempate: Ganaron Defensor Sporting y Urunday, por lo que deberán jugar el jueves para definir quién va a la Liguilla

Defensor Sporting derrotó en la cancha de Goes al local y lo mandó a la zona de reclasificación, pero no pudo asegurar su lugar en la Liguilla, porque Urunday Universitario consiguió en el clásico con Capitol un esforzadísimo triunfo 84-77.

Las victorias de Defensor Sporting y Urunday Universitario los hace quedar igualados en 37 puntos y necesitados de un partido de desempate, que se jugará este jueves, para saber quién va a la Liguilla y quién a la zona de reclasificación y descenso.

El triunfo de Sporting 92-79 sobre Goes aseguró que los goenses vayan a la zona de reclasificación y descenso, lo que asegura que habrá, en esa parte angustiante del campeonato un nuevo clásico: Goes-Aguada, dado que los aguateros, con Biguá, Capitol y Sayago, integran esa zona baja del campeonato que tiene como premio dos lugares a los play off por el título y evitar el último descenso que queda por definir. Malvín, el campeón del Clausura y líder de la tabla general, derrotó a Biguá 94-78. Nacional derrotó a Trouville como visitante 89-86 y se quedó con el tercer lugar de la fase regular. Los seis de la Liguilla –Malvín, Olimpia, Nacional, Trouville, Hebraica y Sporting o Urunday– estarán clasificados a los futuros play off y jugarán por ver cómo terminan en las posiciones; los del Reclasificatorio (Goes, Aguada, Biguá, Capitol, Sayago y Defensor o Urunday ) jugarán por dos puestos, que serán el séptimo y octavo lugar en los cuartos de final, pero además lo harán por no quedar último y descender a El Metro.