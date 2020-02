Las celestes volvieron al Complejo Celeste

En la jornada de ayer, la selección sub 20 femenina volvió a entrenar en el Complejo Celeste. Después del partido que la selección juvenil perdió 2-1 el lunes en la revancha con el Inter brasileño, el entrenador anunció que en el futuro el grupo entrenaría en el Complejo Deportivo del Ejército. Luego del descanso que se les dio el martes a las jugadoras, esa intención no se pudo concretar el miércoles como estaba previsto. Si bien los jerarcas militares ya habían dado autorización, antes de que se concretara la primera práctica en ese lugar se supo que no contarían con vestuarios. Ante ese inconveniente, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) autorizó que volvieran a entrenar al Complejo Celeste, donde lo habían hecho desde agosto hasta que las sacaron en la primera semana de enero.

En principio, esta decisión tiene dos limitaciones, una en el tipo de cancha y otra en la cantidad de días que podrán hacerlo. En este período podrán usar la cancha de césped sintético sólo dos veces a la semana. O sea que hoy, viernes, por ejemplo, volverán a entrenar en el country Los Teros, en Canelones a la altura de Solymar, al norte de la Ruta Interbalnearia Líber Seregni.

Son 28

Las jugadoras que están a la orden del entrenador Ariel Longo, su ayudante, la ex futbolista Graciela Barboza, y el entrenador de goleras, Carlos Pinasco, son 28, la mayoría de Liverpool. Las ocho negriazules son las defensas Mayra Castro y Shirley Mederos, la defensa o volante Juliana Viera –hija del ex árbitro Olivier–, las mediocampistas Karol Bermúdez, Kelly Rigau y Nikol Laurnaga, y las delanteras Ángela Gómez y Martina Terra.

Las goleras son Josefina Villanueva (Progreso), quien el 3 de febrero cumplió 20 años y es la mayor del grupo, Brisa da Silva (Colón), Agustina Caraballo (Peñarol) y Jennifer Sosa (New York City); las otras defensas son Maytel Costa (Colón), Adriana Salvagno (Palmirense), Antonella Ferradans (Progreso), Lorena Yaque (Rampla de Durazno), Sofía Ramondegui (Palmirense), Alexia da Silva (Peñarol) y Daniela Olivera (Nacional); las volantes Deyna Morales (San Jacinto Rentistas), Sasha Larrea (Progreso), Belén Viera (Defensor Sporting), Rocío Martínez (Atenas), Pilar González (Canelones Fénix) y Solange Lemos (Atenas); y las otras delanteras son Esperanza Pizarro (Nacional), Belén Aquino (Colón) y Wendy Carballo (Arachanas de Melo).

En los próximos amistosos internacionales la sub 20 enfrentará a su similar chilena, el 20 y 22 de este mes, en Chile. El Campeonato Sudamericano se jugará entre el 4 y el 22 de marzo en las provincias argentinas de San Juan y San Luis.

¿Y la sub 17?

La sub 17 sigue entrenando de lunes a miércoles. Lo hizo desde setiembre en la cancha de sintético del Complejo Celeste, y las últimas dos semanas en el country Los Teros. Ayer los entrenadores –Santiago Vasco Ostolaza y Stefanía Maggiolini– concurrían a una reunión en la AUF, donde se analizarían los pasos a dar. Hasta ayer no se sabía si volverían al Complejo Celeste como la sub 20 ni en qué momento extenderían los entrenamientos a más días semanales.

El Campeonato Sudamericano de la categoría tiene fecha de inicio para el 15 de abril y no se conoce dónde se jugará, después de que se comunicó que no será en Venezuela, como se había fijado tiempo atrás.