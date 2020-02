Los Teros vicecampeones en el estadio Charrúa

El Seven Punta cambió de escenario, y esta vez no se jugó en Maldonado y sí en Montevideo, más precisamente en el estadio Charrúa. El campeonato con selecciones de todos los continentes fue la segunda y última etapa del World Rugby Sevens Challenger Series. Fueron 16 las selecciones que buscaron ganar el torneo, por un lado, y meterse en la Qualy de Hong Kong, eliminatoria para el Circuito Mundial de Seven, por el otro.

El campeón fue Japón, luego de ganarle 5-0 a Uruguay la final, con un try en el segundo tiempo del alargue. Los celestes terminaron segundos con 19 unidades; Hong Kong se ubicó tercero, Chile salió cuarto y Alemania terminó el el sexto lugar. En la última posición quedó Paraguay.

Fin de semana completo

Uruguay integró el grupo A junto a Alemania, Papúa Nueva Guinea y México. Los Teros le ganaron a Papúa Nueva Guinea y perdieron con Alemania; luego, para sellar la clasificación a los cuartos de final, cerraron el grupo jugando contra México, y fue victoria celeste 34-5. Los Teros apoyaron seis tries. El sábado ante los europeos la derrota de los celestes fue 25-10 (Los Teros apoyaron dos tries), mientras que ante los oceánicos fue victoria 26-10, con cuatro tries convertidos por la selección nacional.

Este domingo comenzaron las definiciones. Uruguay derrotó a Tonga 27-7 y se metió en las semifinales de la Copa de Oro, pero, más importante aun, consiguió el pasaje a la Qualy de Hong Kong, eliminatoria para el Circuito Mundial de Seven. El rival de los celestes en las semifinales fue precisamente Hong Kong. Uruguay volvió a ganar, esta vez 12-0, y se metió en la final del torneo, que luego perdería con Japón.