LUB: las últimas dos fechas deciden grupos de Liguilla, reclasificación y descenso

Se va terminando la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) y se extreman definiciones para resolver quiénes se ordenan para los play off por el título y quiénes van a la zona de reclasificación y descenso. Los cinco equipos clasificados a la Liguilla y play off son Olimpia, Malvín, Trouville, Hebraica y Macabi y Nacional. Defensor Sporting, Goes y Urunday Universitario son los que pugnan por el último lugar libre. Uno de ellos jugará seguro la Liguilla y los play off, y los otros dos irán a la reclasificación junto a Biguá, Aguada, Capitol y Sayago.

La posición de reclasificación a play off se decide jugando todos contra todos entre los seis equipos, arrastrando la mitad del puntaje de la fase regular. Los dos primeros decidirán el título de campeón junto a los seis de la Liguilla, pero el último de la reclasificación y descenso perderá la categoría. Mañana juegan a las 20.10 y para televisión Olimpia-Malvín en Olimpia.

En el mismo horario Biguá recibirá a Aguada; Hebraica, en la cancha de Trouville, enfrentará a Sayago; en la cancha de Welcome, Sporting recibirá a Capitol, y en Florida, al igual que en la primera rueda, se enfrentarán en el remozado 10 de Julio Urunday Universitario y Trouville. No menor, aunque parezca accesoria, es la definición del Clausura entre olimpistas y malvinenses, que asegura la clasificación a la Liga Sudamericana.

Este martes Aguada, en un partidazo, derrotó en casa a Olimpia 96-91. Los aguateros además se aseguraron el retorno del brillante estadounidense Al Thornton, figura fundamental en la obtención de la última LUB. El ex NBA ya podría estar en condiciones de sustituir al veterano Robert Battle, y jugará con los rojiverdes de manera íntegra el Reclasificatorio. Además, Sayago, con cierta sorpresa, derrotó a Nacional 79 - 62. Los sayaguenses, que van últimos, pudieron con un Nacional ya clasificado que no contó ni con Morrison ni con Hátila Passos. Malvín, en un gran cierre, derrotó a Hebraica 99-73.

Al momento, en la tabla de la LUB Olimpia y Malvín están con 38 unidades, Trouville con 37, Nacional y Hebraica 35, los mismos puntos que Goes, que sin embargo tiene un partido más jugado. Sporting tiene 34, Urunday 33, Aguada 32, Biguá 32, Capitol 28 y Sayago 24. Cuando lleguen a la Liguilla y reclasificación y descenso las diferencias serán mucho más estrechas, dado que cada club arrastrará sólo la mitad del puntaje sumado. Nada está definido; ni siquiera se puede acotar a un par de clubes los que pugnarán por la permanencia y por evitar el último descenso (Atenas se retiró del campeonato por los actos de violencia interna que debió vivir, y ya está descendido).