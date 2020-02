Plaza Colonia perdió 1-0 por Copa Sudamericana

En Barinas, Venezuela, por el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana, Plaza Colonia cayó derrotado por el Zamora. El conjunto locatario se impuso por 1-0, gol convertido por el zaguero uruguayo Ignacio González en el comienzo del segundo tiempo. La revancha de esta serie que queda abierta será el jueves 27 en el estadio Alberto Suppici de Colonia.

Primer tiempo

De estudio, así se plantearon los primeros minutos del partido. Los dos equipos mostraron sus líneas apretadas, replegados, aunque con una característica similar: ambos dejaron gente rápida para atacar por las bandas cuando recuperaron la pelota.

Las primeras fueron para Plaza Colonia. Nicolás Dibble usó lo que mejor le sale: irse en velocidad dribleando a la carrera, y se autofabricó dos situaciones claras que erró por malas definiciones.

Pasada la media hora se soltó el Zamora y en cinco minutos estuvo cerca de meter el 1-0 en dos chances consecutivas. Primero a los 31, Plaza Colonia se salvó por una sensacional atajada de Nicolás Guirín. Quien desbordó por izquierda fue Kevin de la Hoz, enganchó hacia el medio y, casi a quemarropa, el golero coloniense la tapó con los pies y la sacó al córner; luego, a los 36, otra vez Guirín, como si tuviera un imán, atrapó el cabezazo de Manuel Arteaga.

Segundo tiempo

De arranque, en la primera clara, Zamora abrió el marcador. El uruguayo González ganó bien por arriba y puso el 1-0. El defensor se había quedado arriba después de un tiro de esquina y en la segunda oportunidad tuvo premio.

A pesar de las variantes que hizo el DT Matías Rosa, fueran posicionales o de nombres, Plaza Colonia no le encontró la vuelta al partido. Atrás no sufrió demasiado y cuando le pasó estuvo bien Guirín. Pero el problema estaba adelante para tratar de empatar. Álvaro Fernández quiso pero no pudo, lo mismo Dibble -que se fue fundido del cansancio- y Juan Cruz Mascia.

Detalles

Cancha: Estadio Agustín Tovar.

Árbitros: Rodolpho Toski, Marcelo Van Gasse y Fabricio Vilarinho (brasileños).

Zamora (1): Luis Romero; Carlos Castro, Daniel Benítez, Ignacio González y Kevin de la Hoz; Gustavo Rojas (67’ Maikol Quintero), José Soto y Duván Rodríguez (85’ Darwin Matheus); Pedro Ramírez, Richard Figueroa y Manuel Arteaga (81’ Mauricio Márquez). Entrenador: José Manuel Rey.

Plaza Colonia (0): Nicolás Guirín; Ezequías Redín, Mario Risso, Federico Pérez y Facundo Kidd; Yvo Calleros, Matías Caseras (67’ Álvaro Fernández) e Iván Salazar (76’ Leandro Suhr); Nicolás Dibble (86’ Agustín Miranda), Juan C. Mascia y Ramiro Quintana. Entrenador: Matías Rosa.

Goles: 49' Ignacio González (Z).