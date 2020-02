Seven en el estadio Charrúa

El Seven Punta cambia de escenario, y esta vez no se hará en Maldonado y sí en Montevideo, más precisamente en el estadio Charrúa. El campeonato con selecciones de todos los continentes será la segunda y última etapa del World Rugby Sevens Challenger Series. Serán 16 las selecciones que buscarán ganar el torneo, por un lado, y meterse en la Qualy de Hong Kong, eliminatoria para el Circuito Mundial de Seven, por el otro

Uruguay integra el grupo A junto a Alemania, Papúa Nueva Guinea y México. En el B están Brasil, Hong Kong, Jamaica y Uganda; el C está integrado por Italia, Japón, Paraguay y Zimbabue; mientras que en el D se enfrentarán Chile, Colombia, Portugal y Tonga.

Los Teros tendrán su primer partido el sábado a las 13.15 y será ante Papúa Nueva Guinea, a las 17.03 se enfrentarán a la selección alemana, y cerrarán el grupo jugando contra México a las 20.12. Todas las series se resolverán el sábado y el domingo se comenzará con las definiciones. El cronograma completo de partidos se puede consultar en https://www.world.rugby/challenger-series/montevideo#.